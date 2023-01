Ne všechno, co se děje kolem nás, jsme schopní racionálně vysvětlit. Ne všechno ale nutně musí znamenat, že je to lež. Tento cestovatel v čase tvrdí, že přišel z roku 6491. Detektor lži potvrdil, že mluví pravdu.

A jak všichni víme, tak detektor lži říká pravdu pokaždé. I v případech, kdy je tomu poměrně těžké uvěřit.

Cestovatel v čase tvrdí, že přišel z roku 6491

Řeč je o Jamesonovi Oliverovi, cestovateli v čase. Právě ten totiž tvrdí, že přišel z roku 6491. Tedy z poměrně hodně vzdálené budoucnosti. Oliver je povoláním meziplanetární badatel, který, jak on sám tvrdí, umí cestovat přesně tam, kam chce.

Tentokrát se vydal o několik tisíc let vzdálené budoucnosti, aby se podíval, jak bude život na Zemi za několik dalších století vypadat.

Cestování časem a všechno spojené s paranormálními jevy a nejrůznějšími záhadami je Oliverovou velkou životní vášní. Aby však nezůstalo jen u slov, která by nakonec nemusela mít žádnou váhu, pokud by se ukázala jako nepravdivá, během jednoho ze svých rozhovorů, se Oliver nechal připojit na detektor lži. Ten, jak se ví, prokoukne i toho nejdokonalejšího lháře.

Detektor lži potvrdil, že mluví pravdu

A byl to právě detektor lži, kterým vzal následně všem vítr z plachet. Jak se totiž ukázalo, Oliverovo tvrzení, že se právě vrátil z roku 6491 bylo skutečně pravdivé. A nejen to, pravdivé byly také všechny ostatní odpovědi na otázky, které Oliver během rozhovoru dostal.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

A tak se zdá, že podivný badatel se zastřeným hlasem 65. století našeho letopočtu skutečně navštívil. A to i přesto, že si to většina z nás umí jen stěží představit.

Možná se ale není čemu divit, sám James Oliver o sobě tvrdí, že i on není odtud. Odkud sice nespecifikoval, ale údajně pochází z jiné planety. Pokud tomu tak skutečně je a svět je plný nevysvětlitelných jevů, pak je třeba z takového místa, kde je cestování do vzdálené budoucnosti, zcela normální.

To ale není jediná zvláštnost, kterou o sobě tento intergalaktický cestovatel říká. Oliver se také setkal s mimozemšťany a řada z nich patří mezi jeho přátele. Tak trochu podle vzoru sci-fi filmů, pouze s tím rozdílem, že Oliver je skutečný člověk a ne herec z celovečerního filmu. "Mám s několika mimozemšťany osobní vztahy, mám přátele, které bych považoval za mimozemšťany. Jsou to milí lidé, to ano. Neodsuzujte rychle cizí druhy," uvedl Oliver a dodává: "Můj nejbližší přítel pochází z jiné galaxie."

A protože Oliver nemůže prozradit příliš z toho, co o naší blízké i vzdálenější budoucnosti ví, můžeme se jen domnívat, zda se detektor lži náhodou neporouchal.

