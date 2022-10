"Chřestová vědma" je nejúspěšnější věštkyní současnosti. Předvídá zásadní zvrat

Jemima Packington, zeleninová věštkyně, Chřestová vědma.

Kávová sedlina. Křišťálová koule. Lidská ruka. Vztahy mimo vědomí. To vše známe. Slyšeli jste ale, že je možné velmi přesně předpovídat buducnost z chřestu? Ano, skutečně. Britské vědmě Jemimě Packingtonové to vychází velmi přesně. Kromě toho, že předpověděla smrt prince Philipa, vévody z Edinburghu, nyní má pro nás i další věštby z chřestu. Podle jedné z nich by měl nově zvolený král Karel příští rok abdikovat. Jak moc můžeme věřit nejen ženě, ale i této zelenině?