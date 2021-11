Časovaná atomová bomba na dně moře: Potopené ponorce hrozí obnova jaderné reakce

Z první sovětské jaderné ponorky K-3 se má stát muzeum. Mnoho dalších ale leží na dně oceánu.

Oblasti Karského a Barentsova moře na okraji Severního ledového oceánu se přezdívá arktický jaderný hřbitov. Podle ekologů na jeho dně odpočívá 17 tisíc kontejnerů s jaderným odpadem, 14 jaderných reaktorů a 19 havarovaných ponorek. Jedna z nich představuje pro místní vody mimořádné nebezpečí.

Sovětská ponorka K-27 byla vyrobena jako útočné plavidlo, které mělo sloužit k potápění nepřátelských lodí. Inženýři na ní vyzkoušeli experimentální metodu chlazení reaktorů tekutým kovem, což se jim nevyplatilo. V roce 1968 se plášť chladiče protrhl a došlo k úniku radiace, jež ohrozila posádku. Problémy s ponorkou neustávaly, a tak se s ní Sověti v roce 1982 nadobro rozloučili. Její reaktory zalili asfaltem a potopili ji kousek od souostroví Nová země v hloubce pouhých 33 metrů.

Strach mají nejen rybáři

Na nebezpečí spojené s touto konkrétní potopenou ponorkou upozorňují mezinárodní výzkumné týmy už devět let. Plavidlo působením mořské vody rezaví, asfalt se postupně rozpouští a kontejneru hrozí obnovení jaderné reakce. Kvůli umístění v mělkých vodách navíc existuje vážné riziko, že by případná radiace unikla do vzduchu a rozšířila se do přilehlých pobřežních oblastí i dále na kontinent. Nikoli bezdůvodně ponorka K-27 dostala před lety přezdívku Nagasaki.

Tikající jaderná bomba pod hladinou oceánu děsí hlavně Norsko, které v oblasti loví tresky. Norští rybáři ročně vyloví z Karského a Barentsova moře až 3,5 milionu ryb a zamoření oceánu by je připravilo o živobytí.

Ruský prezident Vladimir Putin přislíbil, že ponorku nechá vyzvednout a převézt na bezpečnější místo do roku 2022. Moc času mu tedy ke splnění závazku nezbývá. Společnost Rosatom údajně pracuje na výrobě plovoucího přístaviště, které bude schopno ponorku odtáhnout.

Radioaktivní hroby

Vylovit jaderné plavidlo ze dna oceánu ovšem není nic jednoduchého. Když se Sověti pokoušeli jednu takovou ponorku vylovit v roce 1974, rozlomila se jim na dvě části. Podobný scénář by v případě K-27 znamenal okamžitou katastrofu s nedozírnými následky.

Specialisté v současné době prozkoumávají také kontejner reaktoru atomové ponorky K-19, který byl u Nové země objeven letos v září. Jejich cílem je ověřit jeho stav a zjistit, zda se nejedná o další vysoce nebezpečný kus dědictví neslavné sovětské éry. Ponorka K-19 havarovala již při své první jízdě v roce 1961 a devět námořníků za to zaplatilo životem - zasáhly je smrtelné dávky radiace. O incidentu byl na počátku nového milénia natočen film K-19: Stroj na smrt, ze kterého vám předkládáme krátkou ukázku:

