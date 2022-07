Moře už 15 let vyplavuje useknuté lidské nohy v teniskách. Vědci záhadu řeší

Na plážích Britské Kolumbie jsou pravidelně vyplavovány lidské nohy.

Slyšeli jste někdy něco šílenějšího? Posledních několik let jsou na pobřeží Britské Kolumbie v Kanadě vyplavovány lidské nohy, a to dokonce v teniskách! Od roku 2007 zde bylo na pobřeží, od ostrova Jedediah po Botanical Beach, nalezeno kolem 20 lidských nohou oděných do běžeckých bot! Jedná se o další lokální atrakci? O dkud se nohy berou?