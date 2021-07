Markytánky: Co skutečně dělaly ženy se špatnou pověstí, které doprovázely armády

Markytánky se v armádě těšily vážnosti.

Foto: Profimedia.CZ

Mohlo by se zdát, že až do doby zcela nedávné ženy neměly v armádě místo, ledaže byly lehčího typu a poskytovaly frustrovaným vojákům služby intimního charakteru. Představa je to však velmi zkreslená. Například markytánky se u vojska těšily velké úctě a jejich význam by (alespoň ve Francii) nikdo nezlehčoval.