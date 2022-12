Díky sociálním sítím máme v posledních letech stále více možností odkrývat vskutku bizarní skutečnosti. A kolik máme mezi sebou těch, kdo dokáží cestovat v čase! Nyní se například na koncertě velikána Elvise Presleyho objevil fanoušek s mobilem v ruce! Jak je to možné?

Ano, skutečně si neděláme legraci. Stoupenci konspiračních teorií jsou z nového objevu nadšeni, protože je podle nich jen dalším důkazem, že cestování v čase je možné. Jeden z fanoušků Elvise Presleyho byl totiž na dobové fotografii a na přenosu koncertu spatřen v davu na jeho posledním koncertu – "s mobilním telefonem" v ruce! Tento fenomén je naprosto běžný dnes, kdy lidé při koncertech netančí, ale vše natáčejí anebo sledují přes obrazovky chytrých telefonů. Ty však v době Elvisova koncertu rozhodně neexistovaly. Alespoň ne v této dimenzi.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Na Elvise s mobilem v sedmdesátkách?

Záběry z koncertu v roce 1977 ukazují, jak fanoušci šílí po králi rokenrolu, když se objeví na pódiu ve své ikonické bílé kombinéze. Zejména ženy jsou téměř v transu a vzrušeně natahují k Elvisovi ruce. Idol pak odhazuje ručník do davu a uprostřed všeho toho vzrušení je náhle vidět tajemná ruka, která drží obdélníkový kovový předmět, jenž podezřele připomíná mobilní telefon.

Právě tento výjev dává stoupencům konspiračních teorií potvrzení, že jde o moderní smartphone. To by však neznamenalo, že někdo měl v té době vynález příštích desetiletí v ruce, ale dokazuje to, že se na koncert dostal cestovatel v čase.

Bouře na sociálních sítích

Na sociálních sítích se strhla debata o tom, že před více než 50 lety pronikl na Elvisovo vystoupení kvantový skokan, který drží v ruce buď foťák, ale ideálně spíše smartphone.

Fanoušci na sítích tvrdí, že předmět je podobný buď fotoaparátu v levém horním rohu na chytrém telefonu anebo přímo celému smartphonu, vymoženosti 21. století. Někteří dokonce přímo označují iPhone.

"Nejsem si však jistý, jaká technologie byla tehdy k dispozici, aby se dala porovnat."

"Páni, tenhle klip jsem viděl 50krát a nikdy jsem to neviděl - tohle zařízení tu v roce 1977 určitě nebylo!"

"V době, kdy se v roce 1977 používaly tyto přístroje, bylo na světě více než 50 let: Žil jsem v té době a nic takového jsme v té době neměli. Ten předmět má dokonce plochu pro fotoaparát jako současný iPhone."

Přestože stoupenců cestování v čase se pod příspěvkem našlo mnoho, stojí proti nim početná skupina těch, kteří to považují za směšné tvrzení a spíše myslí, že objekt je pouzdro na cigarety nebo krabička od džusu.

Jako mnohem důvěryhodnější vypadá pak i tvrzení, že "mobilní telefon" vypadá velmi podobně jako fotoaparát Kodak 110 - filmový fotoaparát uvedený na trh v roce 1972.

Závěr

Nakonec je tedy zřejmě závěr opět jen z tohoto světa a z naší doby. Zřejmě se bude jednat skutečně o dobový fotoaparát. Podobných „skandálních“ odhalení nás navíc čeká jistě ještě mnoho, takže se máme na co těšit.

Zdroje: www.thesun.co.uk, www.mirror.co.uk, www.bolnews.com