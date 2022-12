Kontroverzní Anna Stuartovna byla královnou Velké Británie a Irska v letech 1702 až 1714. Její rozporuplnost pramenila hned z několika důvodů: měla zdravotní problémy, podle lidí i nedostatek intelektu a fyzické zdatnosti. Byla považována za slabou královnu. Ale její postava byla vskutku majestátní!

O Anně se hovoří v černé i bílé. Zatímco se objevují četné názory, že byla skutečně slabou panovnicí, jiné říkají, že politiku milovala, rozuměla jí, a podařilo se jí vést Anglii k prosperitě a slávě. Anna stála i u sjednocení Anglie a Skotska.

Slabá, nebo silná?

Za Annu kvůli jejím osobním a zdravotním problémům téměř všechna rozhodnutí přijímali ministři. Stala se ženou dánského prince Jiřího, který však neměl téměř žádné city a jediné, co miloval, byl alkohol. Anna tedy trpěla nenaplněným manželským životem, i když je fakt, že její manžel ji skutečně miloval. Po smrti krále Karla II. trůn připadl Annině otci, který přijal jméno Jakub II. Po Jakubově smrti na trůn usedla Annina starší sestra Marie a princ Vilém Oranžský. A až po jejich smrti nastoupila Anna s manželem Jiřím. Ten neměl zájem však ani o politiku. Anna nevládla dobře, ostatně ani se neměla královnou nikdy stát. Zemřela 1. srpna 1714 a přestože sedmnáctkrát otěhotněla, nebyla schopna dát britskému trůnu vhodného následníka. William, jedno z dětí, které porodila, byl jediným dítětem, které přežilo, ale jen 11 let. Annin manžel zemřel 6 let před ní a Anna jeho smrtí velmi trpěla. I když bylo manželství nenaplněné, oba se v něm našli a byli spolu do jisté míry šťastní.

Anna se do dějin zapsala hlavně kvůli své obří postavě.

Rekonstrukce tváře

královna Anna žila v neustálém smutku, který samozřejmě způsobilo jejích 16 potratů. Trpěla nadváhou, a to vše se podepsalo i na její tváři. Byla považována za dětinskou, což potvrzuje, že byla závislá na horké čokoládě, která rovněž její váze nepomohla. Vše je vepsáno v její tváři. Celý život se snažila držet mnohé diety, ale protože to činila velmi živelně, vždy nabrala ještě více. Vše bylo ještě markantnější, protože byla velmi malého vzrůstu, takže vypadala opravdu jako koule. Nemocná navíc byla již od útlého věku. Přechodila i neštovice, takže měla jizvičky na tváři. Byla velmi stydlivá a trpěla výrazným nedostatkem sebevědomí.

Rakev neslo 14 mužů

Faktem je, že Anninu rakev po její smrti muselo nést 14 mužů. Anna zemřela na mrtvici a v té době už byla skutečně velmi obézní. Na vině byla také dna, která ji učinila nepohyblivou. Ale i jeden z jejích lékařů, John Arbuthnot, popsal její život jako život plný špatného zdraví a tragédií kvůli její dně a četným neúspěšným těhotenstvím, a dokonce v dopise napsal, že "věřím, že spánek nebyl pro unaveného cestovatele nikdy vítanější než pro ni." Anna byla pohřbena 24. srpna ve Westminsterském opatství po boku svého manžela.

Co o Anně nevíme?

Anna se narodila 6. února 1665 a byla dcerou Jakuba II., a tudíž jednou z mála Stuartovců, kteří po nizozemském převratu zůstali na trůnu. Když nastoupila na trůn, distancovala se od svého nizozemského předchůdce. Řekla, že Anglie bude mít anglického panovníka.

Annin sňatek s Jiřím byl politický tah, protože Dánové byli protestantští spoluobčané a zároveň spojenci Ludvíka XIV.

Anna trpěla mnoha problémy – již od roku 1698 se potýkala s dnou, infekcí kloubů, a již od roku 1713 používala k pohybu jen invalidní vozík. Utrpení ji způsobily i četné potraty a úmrtí jejích dětí. Její blízkou přítelkyní byla Sarah Churchillová, která se však velmi snažila slabou královnou manipulovat. Měly spolu mnoho neshod a hádek, většinou kvůli politickým rozdílům. Jejich vztah lásky a nenávisti trval až do roku 1711, kdy byli Sarah a její manžel odvoláni od dvora. Poté Sarah vydala paměti o svém vztahu s královnou Annou, z nichž je však cítit pomsta. O Anně mluví jako o "slabé a nerozhodné ženě", přičemž pravda byla ve skutečnosti jinde.

Anna byla nadšená pro politické záležitosti. Řídila parlament a musela spolupracovat s jeho politickými stranami, toryi a whigy, aby mohla účinně vládnout zemi. Své politické role se ujala s velkým nadšením a nikdy nevynechala zasedání vlády. Povedlo se jí zajistit zemi stabilitu, která umožnila Anglii stát se významnou vojenskou a hospodářskou mocností a postoupit do dnešní podoby. Anna sehrála i významnou roli při sjednocování Anglie a Skotska.

