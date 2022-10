SMáslová koule staletí vzdoruje fyzikálním zákonům. Nelze ji odstranit. Vědci je

Natálie Borůvková

Krišnova máslová koule.

Foto: heikoneumannphotography / Shutterstock

Máslová koule již po staletí mate vědce, kteří tento jev vůbec nechápou. Vzdoruje totiž fyzikálním zákonům. Ba co víc, nelze ji odstranit nebo s ní hnout. A to ani o malou píď!

A tak tato velká "koule" již více než 1300 let mate obyvatele Mahábalípuramu, plážového města nedaleko Čennaí v jižní Indii.

Máslová koule staletí vzdoruje fyzikálním zákonům

Záhadná památka se tyčí na kopci pod úhlem 45 stupňů a balancuje na extrémně malé ploše. Ani to ji však neubírá na statice. Lidé za pomoci slonů se s ní pokoušeli pohnout, to vše však bez jediného úspěchu. Koule se nehla ani o píď.

Místní obyvatelé jí říkají "Vaanirai Kal" neboli Kámen boha nebes. Tato kamenná koule je však spíše známá jako "Krišnova máslová koule". Důvodem je oblíbené jídlo Pána Krišny, kterým bylo máslo spadlé z nebes.

Odhaduje se, že tajemná koule, která se zcela vymyká gravitaci a měří 6 metrů na výšku a pět metrů v průměru, váží přes 250 tun. To ji činí těžší než monolitické kameny na Machu Picchu nebo v Ollantaytambo. Navzdory své mohutnosti a váze je Krišnova máslová koule pevně ukotvena na čtyřmetrovém podstavci podél svahu malého kopce, který se nachází na okraji města Mahábalípuram. Ačkoliv to vypadá, že by každou chvíli mohla sklouznout a zřítit se tak z kopce, už několik století je zcela nehybná.

Nelze odstranit. Vědci jev nechápou

Ačkoli je skutečný důvod její existence stále záhadou, konspiracím se meze nekladou. Existuje teorie, že tato koule je přírodním útvarem. To však vědci odmítají. Ani přirozená koroze by totiž nebyla schopná vytvořit tak neobvyklý tvar. Existují však i bizarnější teorie, podle nichž sem tuto máselnou kouli mohli umístit bohové z nebes, kteří chtěli dokázat svou moc, nebo dokonce mimozemské bytosti, které před tisíci lety navštívily Zemi.

Jeden z prvních známých pokusů o posunutí skály učinil Narasimhavarman, pallavský král, který vládl jižní Indii v letech 630-668 př. n. l. Zřejmě ji chtěl uchránit před rukama sochařů, ale navzdory všem pokusům ji ani nejsilnější z jeho mužů nedokázali přemístit. Nedávno, v roce 1908, se madraský guvernér Arthur Lawley rozhodl, že se skály zbaví, protože se obával, že se sesune z kopce a způsobí ve městě spoušť. Na splnění úkolu nasadil sedm slonů, ale k jeho šoku a překvapení se skála vůbec nepohnula.

Tajemná koule byla zřejmě předlohou k vytvoření "Tanjavurské Bommai". Tradiční indické hračky roly poly, vyrobené z terakoty. Ani ta nikdy nespadne, ani když se nakloní nebo naruší, vždy se vrátí do původní vzpřímené polohy.

