Farmář vykopal z pole starou truhlu. Její obsah je děsivý

Truhlu objevil Trayche Draganov. Farmář, pro kterého to byl den jako každý jiný. Při orbě pole v malé vesnici Novo Selo na území Makedonii však objevil něco, co nejspíš ani on sám nečekal. Našel podivnou "krabičku" s řetězy.

Zvědavost mu nedala a tak se ji rozhodl otevřít. Uvnitř ležela lebka, která se, dle Draganových slov, až možná příliš podobala vlkodlakovi. Rodák z Bulharska tak učinil nález nečeho, co je přinejmenším podivné.

Makedoňané věří, že pokud se něco podobného najde, nikdy by se to nemělo otevírat. I lidé ve vesnici ho se strachem v očích ujistili, že pokud je jeho domněnka správná a on skutečně objevil hlavu vlkodlaka, otevřením staré truhly vypustil ducha bájné šelmy.

Ba co víc, podle místních pověstí a mýtů se i on sám může nyní ve vlkodlaka proměnit.

Vědci netuší, co to přesně je

Vlkodlaci mají v balkánském folklóru své pevné místo. Už v dávné historii se věřilo, že tyto bytosti dokáží měnit svou podobu a pro člověka jsou nebezpečným protivníkem. Aby se jich lidé zbavili, měli jedinou cestu: Museli jim useknout hlavu.

Tu pohřbili tak, jak tomu bylo v případě nalezené truhly a tělo muselo být spáleno na popel. Mělo to však jednu podmínku. Truhla s hlavou nesměla být nikdy znovu otevřena.

"Lebka "vlkodlaka" byla uložená v zamčené schránce. Mýty o vlkodlacích jsou zde na Balkáně zcela běžné a jen málokdo jim nevěnuje pozornost. Pokud je to, co jsem našel, skutečně vlkodlak, pověsti praví, že i já se znovu narodím jako vlkodlak. Pokud je to nyní můj osud, budiž. Co se stalo, stalo se," uvedl Draganov.

Podle věděckého zkoumání, které však nepřineslo jasný závěr, byla nalezená lebka vlčí. Ale vělikostí byla větší, než jaká se u vlků předpokládá. Velikostí se dala srovnat s lebkou primátů. Tj. lidí, goril či opic. Vědci netuší, co přesně Draganov objevil.

Podle Filipa Ganeva, historika, který lebku zkoumal, ale existuje ještě jedno řešení této podivné záhady. Nalezená lebka může patřit vlkovi, který byl nemocný. Trpěl Pagetovou chorobou. Nemocí, jejímž vyústěním je právě zvětšení lebeční kosti.

