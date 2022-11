Tým čtvrt století pátrá po pokladu za 450 miliard. Jsme konečně blízko, říkají

Slavná finská legenda o Lemminkäinenovi.

Lemminkäinenův poklad by měl být největším pokladem na světě, jehož hodnota je vyčíslena na 20,4 miliardy dolarů. Po finském pokladu se intenzivně pátrá a jeden z amatérských týmů hledačů tvrdí, že je k nalezení slavného pokladu velmi blízko. Kolektivní poklady byly údajně uloženy na určeném místě v helsinském jeskynním systému Sibbosberg, pouhých 20 mil od finského hlavního města.

Lemminkäinenův poklad je stále neobjevený, přestože po něm po tři desetiletí pátrá řada odborníků i nadšenců. O vykopání pokladu se pokoušelo celkem 100 odborníků, zatím neúspěšně. Ale to by se mělo co nevidět změnit.

Historie Lemminkäinenova pokladu

Údajná existence Lemminkäinenova pokladu se poprvé objevila v roce 1984. V té době Ior Bock prohlásil, že jeho stará skandinávská rodina jsou přímí potomci Lemminkäinena, postavy z finské pohanské mytologie. Řekl, že v jeskyni, která se nachází na jeho rozlehlém rodovém sídle, se nacházel legendární Lemminkäinenův chrám, kde byly uloženy shromážděné poklady nesčetných generací starých finských pohanů.

Bock tvrdí, že vchod do chrámu byl v 10. století uzavřen obrovskými kamennými deskami, aby byl poklad ochráněn před nájezdy švédských a švýcarských vojsk.

Příběh zaujal hledače pokladů po celém světě, mezi nimi i skupinu The Temple Twelve.

Sto tisíc hodin usilovného hledání

Tým hledačů je nazván Temple Twelve (Chrámová dvanáctka) a v rámci dlouhodobé expedice brázdí rozsáhlé oblasti Finska s cílem najít Lemminkäinenův poklad. Ten by měl obsahovat nejrůznější předměty, mimo jiné masivní zlaťáky, starověké artefakty a šperky. Chrámpvá dvanáctka se za pokladem honí od roku 1987.

Kromě samotného pokladu by mělo být spolu s ním pohřbeno více než 50 000 drahých kamenů, diamanty a další drahé kameny a více než 1 000 artefaktů vyrobených před tisíci lety. Kromě klasických zlatých prutů jsou součástí pokladu i 18karátové zlaté lidské sošky ve velikosti skutečného člověka.

Nedávno tým potvrdil po 34 letech vykopávek, které celkem trvaly přes 100 000 hodin, že by se měl Lemminkäinenův poklad v jeskyni velmi brzy objevit. Vykopávky si skupina financuje sama.

Kdo je Lemminkäinen?

Lemminkäinen je významná postava finské mytologie, jeden z hrdinů Kalevaly, epického básnického díla z 19. století sestaveného z finské ústní mytologie a folkloru. Často je zobrazován jako pohledný, rusovlasý hrdina a válečník, nebo jako "frivolní" a arogantní sukničkář. Jeho život má ale několik verzí: V jedné je zabit a rozčtvrcen, jindy zastřelen či probodnut. Jeho tělo je vhozeno do řeky smrti v Tuonele, podsvětí, kam později sestoupí jeho zdrcená matka, která pomocí kouzelného medu "znovu uplete" jeho tělo, aby mu vrátila život.

Báseň vykazuje podobnost se staroegyptským mýtem o Osirisovi, s příběhem o severském bohu Balderovi, i s mnoha dalšími světovými díly. Jenže za Lemminkäinenovým příběhem je zřejmě skutečně poklad.

Uvidíme, zdali už příští rok vnese do příběhu jasno a největší poklad světa bude nalezen.

