Gábina z Kamarádů roli dostala náhodou. Teď se živí tím, co ji skutečně baví

Roli Gábiny dostala zcela náhodou a kamarád, kterého původně na konkurz jen doprovázela, jí to doteď neodpustil. Dva roky působila Lenka Pletková v seriálu Kamarádi, který ji na moment vyšvihl na samý vrchol. Ji samotnou ale tato životní šance nijak neoslovila a herectví pověsila na žebřík dřív, než se z ní mohla stát stálice českých obrazovek a pláten. Co dělá dnes?

Měla být obyčejnou podporou svému kamarádovi Otovi, který se toužil stát hercem a chtěl jít na konkurz na nový seriál Kamarádi. Je konec 60. let a Lenka Pletková, dnes Kaplanová, souhlasí. Ve studiu nic nepředvedla, přesto okamžitě padla režisérovi do oka a byla pozvána do druhého kola. Ota žárlil a s Lenkou se přestal bavit. Lenka, nepolíbena kamerou, si řekla, že to zkusí. Získala roli krásné Gábiny, která uchvátila tisíce chlapeckých srdcí.

Přestože se prakticky přes noc stala hvězdou, kariéra ve filmové branži jí nic neříkala a sama sebe v televizi viděla nerada; když se vysílal seriál, nutila rodinu, aby přepnula kanál, nebo zavírala oči, aby se necítila za své herectví trapně. V seriálu přitom excelovala a dosvědčují to i lidi, kteří se na něj dívají o čtyřicet let později.

Ve svých pouhých dvanácti letech získala za celé své působení v Kamarádech výplatu 15 000 korun, což se dnes skoro rovná minimální mzdě, v 70. letech to ale bylo velké jmění. Jako puberťačka byla nadmíru skromná a nechtěla vydělané peníze utratit za hlouposti, vše dala rodičům, aby jim pomohla v koupi chalupy. Na její štědrý dar nezapomněli a o mnoho let později jí je vrátili.

Nedokázala si představit, že by tohle dělala celý život, ani dvě úspěšné série ji neutvrdily v tom, že není špatná herečka a nemá se za co stydět. Kariéry dětské hvězdy se nadobro vzdala a věnovala se jinému oboru, žurnalistice. K psaní, jak sama potvrdila, tíhla celý život. Je šéfredaktorkou odborného magazínu Rezidentní péče, který je zaměřený na česká sociální zařízení.

Že by se k filmování někdy vrátila? ,,Nemám to v plánu," přiznala. Na Kamarády ale často vzpomíná. Přestože většinu dlouho neviděla, s Michalem Michálkem, jenž ztvárnil roli Ferdy, se vídá dodnes.