Některé mince nemusejí být zase až tak staré ani zlaté, aby se jejich hodnota vyšplhala k neskutečným cifrám. Například bronzový Lincolnův cent z roku 1943 oceněný metodou PCGS se prodal za více než 1 milion dolarů. A nese s sebou i jeden milý příběh.

Dnes je výjimečný Lincoln Cent z roku 1943 možné koupit v soukromém prodeji za více než jeden milion dolarů. Podle Sarah Millerové z Heritage Auctions se jedná o nejslavnější chybovou minci v americké numismatice. Je totiž jedinou známou nejkvalitnější mincí se stupněm PCGS Mint State 63 Red (MS63RD), která se nyní nachází ve sbírce The Dazzling Red Collection of Lincoln Wheat Cents, která patří anonymnímu sběrateli z východního pobřeží, jenž si nepřeje být jmenován. Jenže podobných mincí je mnoho, mají ale odlišné ceny. Jak je to možné?

Která je ta cenná?

V roce 1943 vyrobily tři pobočky americké mincovny stovky milionů Lincolnových pšeničných centů ze stříbrné pozinkované oceli. Po mědi byla v roce 1943 kvůli druhé světové válce vysoká poptávka. Vyráběly se z ní především nábojnice a další válečné potřeby, a protože tohoto kovu byl nedostatek, vyráběly se tehdejší Lincolnovy mince z oceli potažené zinkem. Jen velmi malá část z nich byla vyrobena právě z mědi.

Jedna americká mincovna však v roce 1943 omylem vyrobila celkem 15 bronzových centů. A z těch se staly skutečně cenné exponáty, z nichž se stal numismatický poklad. Ačkoliv vláda zamýšlela měděné centy nepustit vůbec do oběhu, pár z nich se záhadně ztratilo. Objevily se proto zvěsti o tom, že se několik těchto mincí dostalo do oběhu a svět mincí, sběratelů i mamonářů ovládlo vzrušení. Každý se chtěl k minci nebývalé hodnoty dostat.

Zdroj: HERITAGE AUCTIONS / CATERS NEWS / Profimedia Vzácná mince z roku 1943 byla vydražena 10. ledna v Orlandu za neskutečných 204.000 dolarů, což předčilo i původní odhad.

Svět zaplavily konspirační teorie a zvěsti, že za jejich objevení se draze zaplatí.

Začínající sběratelé si tyto informace často pletou a domnívají se, že jejich ocelový Lincoln Cent 1943 Wheat nebo jejich měděný Lincoln Cent 1944 Wheat je hodnotný, jenže v těchto případech se jedná o běžné mince v průměrných oběžných stupních. Sběratelsky hodnotné by byly pouze v neporušeném mincovním stavu.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Příběh o chlapci, který se stal milionářem

Štěstí s jednou opravdu hodnotnou mincí měl středoškolák Don Lutes Jr., který si šel koupit svačinu, stejně jako každý den. Ne že by věděl, jaké štěstí se na něj usmálo, ale mezi mincemi, které mu obchodník vrátil, byla i jedna, jejíž hodnota byla vyčíslena na 1,65 milionu dolarů.

Mince, která se mu omylem dostala do ruky, je totiž právě onen měděný Lincolnův cent z roku 1943. Přitom tento školák chodil na stejné místo pro obědy denně. Po podobných vzácných mincích se obvykle pátrá a jejich exempláře jsou pečlivě dokumentovány. Pravděpodobnost, že se objeví nový, je velmi nízká. "Navzdory neúnavnému pátrání dychtivých sběratelů po dobu více než 70 let byla objevena jen hrstka legitimních exemplářů," uvedla společnost Heritage, u níž byla pak mince dražena.

Více informací najdete zde:

Zdroj: Youtube

Zemřel, aniž by věděl, jaké jmění má

Přitom již v době, kdy mince skutečně do oběhu unikly, se objevily konspirační teorie. "V novinách, komiksech a časopisech se objevily příběhy a řada falešných měděných ocelových centů byla nic netušícím kupcům vydávána za báječné rarity," dodal aukční dům.

I slavný Henry Ford údajně nabízel automobil své značky jako odměnu komukoliv, kdo by mu jednu z těchto vzácných mincí přinesl. Mincovna, který údajně mince vyrazila, však zarytě tvrdila, že žádné měděné mince nevyrobila a jakékoliv teorie důmyslně popírala.

A co mladík? Přestože od něj občas někdo chtěl minci odkoupit, on si uložil jedinečný Lincolnův cent do své sbírky cenností, aniž by znal jeho skutečnou cenu. Dlouho po jeho smrti se mince dostala na dražbu, kde pak byla vydražena za téměř 1,7 milionu dolarů. Kdyby tak středoškolák věděl, jaký život mohl mít!

