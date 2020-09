Jak dopadla dcera drogového krále Escobara: Dodnes trpí za činy svého otce

Do rodiny se narodila jako jediná dcera a tatínek jí snášel modré z nebe. Když jí bylo devět let, policie ho zastřelila. Smrt hrozila celé rodině. Manuela Escobarová s matkou a bratrem uprchla do ciziny, ale žádná země jim nechtěla udělit azyl. Z boháčů se stali nemajetní psanci.