Dcera drogového krále Escobara: Manuela živoří. Má jen maličký obchod se zvířaty

"Za peníze si štěstí nekoupíš, ale je lepší brečet v limuzíně než v autobuse." Tak zní jedno české upravené pořekadlo. S ním by ale nesouhlasila Juana Manuela Marroquin Santos alias Manuela Escobarová, dcera známého drogového krále Pabla Escobara. Ta totiž s radostí vyměnila popularitu ze stínu svého otce za klidný život majitelky zverimexu.

Bylo jí devět let, kdy byl její otec zahnán na střechu, kde byl zasažen do zad a do nohy a nakonec ho odstřelovač z Delta Force zasáhl za ucho. Smrt byla okamžitá. Manuela, která měla s otcem velice pěkný vztah, prý po jeho smrti plakala 15 dní v kuse. Všude kolem ní se objevovaly obrázky ze střechy, na níž klečí s úsměvem na tváři kolem zakrvácené mrtvoly jejího otce tři odstřelovači. I kdyby si tehdy uvědomovala, že měl být zodpovědný za smrt asi tří tisíc lidí, toto určitě nechtěla vidět.

Smrt zastihla kolumbijského drogového krále na střeše. Tento obrázek se jeho dceři Manuele nepodařilo vytlačit z pamětiZdroj: Wikimedia Commons, By Steve Murphy, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1

I přesto, že se kartel jejího otce den ze dne rozpadl a majetek si rozdělil stát Kolumbie s jiným drogovým kartelem, rodina čelila výhrůžkám smrti. Vdova sbalila jen nejnutnější věci, Manuelu a syna Juana a odcestovala za hranice. Procestovala téměř celý svět, než našla zemi, která by jí udělila azyl. Odmítl ji dokonce i Vatikán. Nejprve emigrovali do Brazílie a odtud do Ekvádoru, poté do Peru a později do Jižní Afriky, než se nakonec usadili v Argentině.

Aby zůstali stále v anonymitě, změnili si jména. Z holčičky, která žila v nepřestavitelném luxusu a otec pro ni udělal první poslední, vyrůstala traumatizovaná žena, jež se snažila odtrhnout od své minulosti, v níž zněly výbuchy z nastražených bomb v autech a v jejich monackém bytě. Poslední kapkou bylo zatčení její matky za praní špinavých peněz. Když jí ale policie nic neprokázala, nachali ji jít.

Po odhalení matčiny totožnosti, do té doby úspěšné realitní makléřky, Manuela přestala chodit do školy, zanevřela na kamarády a odmítala se ukazovat na veřejnosti. Vzdělávala se doma a když dospěla, přetrhala veškeré vazby s rodnou zemí. Odmítala rozhovory s médii a dnes žije v naprosté anonymitě bez sociálních sítích. Její bratr také potvrdil, že se pokusila o sebevraždu a trpí těžkými depresemi.

Překnat svou identitu ji možná pomáhá nový rodinný život a její obchůdek se zvířecími potřebami, který vystopovali američtí novináři.