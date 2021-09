Jaké bylo manželství Marie Terezie a Františka: Těžký boj na obou stranách

Marie Terezie s manželem

Manželství Marie Terezie s Františkem Štěpánem Lotrinským bývá líčeno v romantických barvách. Budoucí královna se do svého vyvoleného zamilovala už v dětství, celý život ho obdivovala a když zemřel, do konce života nesundala černý šat. Muselo jít o lásku až za hrob, řeknete si. Ale přidejte k tomu šestnáct dětí, vládu na plný úvazek a množství manželových milenek. Opravdu to mohla být idylka?