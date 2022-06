Pyskatá Markéta: Nejošklivější princezna středověku obvinila manžela z impotence

Obraz Quentina Matsyse - satira na Markétu Pyskatou

Foto: Quentin Matsys / Creative Commons, volné dílo

Co jí říkáte? Jaké emoce ve vás vzbuzuje žena na titulní fotce? A myslíte si, že je její podoba skutečná? Jedná se o Markétu Tyrolskou, které nikdo neřekl jinak než Pyskatá vévodkyně. Tato žena, ač – anebo právě proto, že – byla považována za nejošklivější ženu středověku, si vysloužila obrovskou popularitu. Bylo to podobně jako u trpaslíků, obrů nebo siamských dvojčat v cirkuse, kdy anomálie přináší úspěch?

Tento satirický obraz vznikl kolem roku 1513 a pro mnohé historiky umění je jedním z nejnezapomenutelnějších portrétů všech dob. Jedná se o olejomalbu na dubové desce, která zobrazuje starší vrásčitou ženu, s povadlými ňadry a se šlechtickou rohatou pokrývkou hlavy. Tato pokrývka se nazývá eskofion a v době, kdy byl obraz namalován, již nebyla v módě. V pravé ruce přitom princezna drží červený květ coby symbol zasnoubení. I to je další satirickou narážkou na to, že vyhlíží nápadníka.

Markéta “Pyskatá” je dnes považována za nejošklivější princeznu středověku, ale zároveň se její podobizna stala velmi známou a její osoba hrdinkou románu Ošklivá vévodkyně od Liona Feuchtwangera z roku 1923. Kolem této ženy kolovalo vždy mnoho legend, které nevynechaly samozřejmě její vzhled, ale ani mravnost, rozmary a pevnost v kramflecích. Nakolik to však byla pravda?

Kdo byla Markéta?

Většina tvrzení, která se okolo Markéty objevila, byla spíše nepravdivá. Tvrdilo se, že je skutečně nemravná a velmi šeredná, ale vše nasvědčuje spíše tomu, že byla pevná ve svých názorech a zásadách, nepodlehla mocenským tlakům, což se samozřejmě vládnoucí většině nelíbilo. Proto z ní udělali oběť pomlouvačné kampaně.

Markéta byla dcerou Jindřicha, syna Meinharda II., který rozšířil panství svého rodu o Tyrolsko a Korutansko. Ač rozšířil říši, nezplodil mužského dědice, ale „jen“ dvě dcery. Starší navíc byla nemocná, takže jeho dědičkou se měla stát mladší Markéta.

Markéta Pyskatá - byla skutečně ošklivá?Zdroj: Creative Commons, volné dílo

Ženu ale na trůně v té době nikdo nechtěl, takže o trůn byl obrovský zájem. Ve hře byli Wittelsbachové, Habsburkové i Lucemburkové, ale Jindřich si přesto zajistil nástupnictví i v ženské linii. Třináctiletá Markéta byla se musela provdat za o pět let mladšího Jana Jindřicha Lucemburského. S ním si ale nerozuměla, a to nejen proto, že neuměla česky a on německy. Asi ani tak by si neměli co říct.

Kdyby byly pověsti o její ošklivosti pravdivé, nebyl by to zřejmě Jan Jindřich, kdo dostal košem! Markéta měla po smrti svého otce i navzdory smlouvě o své panství přijít a rozhodla se, že se nevzdá. I když přišla o Korutany, Tyrolsko se jí podařilo udržet. Byla však velmi nespokojená, a její manželství ji rozhodně nenaplňovalo. A tak prostě svého mladšího muže zapudila a oficiálně oznámila, že manželství zůstalo nenaplněno a obvinila Jana Jindřicha z impotence. Jednoho dne prostě zavřela brány hradu a nepustila jej z lovu domů. Ten se tak musel vrátit do Čech, kde se stal moravským markrabětem.

Markéta se však záhy opět provdala ze zištných důvodů podruhé, a proto na ni papež uvalil církevní klatbu a odmítl sňatek uznat oficálním. Kromě toho se postaral i o pomluvy, které z ní udělaly sexuální zvrhlici, a daly jí přezdívku Pyskatá.

Byla skutečně pyskatá?

Markéta se zkrátka nepodvolila a nebála se a za to byla zničena její pověst. Přezdívka Maultasch, která doslova znamená pytlová huba, ji zůstala i na portrétech, na nichž byla zvěčněna s obrovskými odulými rty. Dokonce se dlouhou dobu předpokládalo, že obraz namaloval sám Leonardo da Vinci, který vytvořil dvě podobné karikatury.

Obraz Quentina Matsyse - satira na Markétu PyskatouZdroj: Quentin Matsys / Creative Commons, volné dílo

Největšího věhlasu dosáhlo satirické dílo Ošklivá vévodkyně ze 16. století od holandského malíře Quentina Matsyse. Za tímto obrazem je další story. V roce 1920 se objevil na aukci v New Yorku a o dvacet let později pak odkázán slečnou Jenny Louisou Robertou Blakerovou Národní galerii. Zde Ošklivá vévodkyně visí dodnes.

Dokonce i my se na něj můžeme těšit, protože nejznámější dílo Quentina Matsyse je připraveno k vystavení v londýnské Národní galerii na jaře příštího roku, od 16. března do 11. června 2023. Výstava se bude zabývat pojmem krásy a zpochybňováním jejích hodnot, což se dnes v době všech filtrů promítá do vzhledu žen.

