Markýz de Sade: Před trestem za zvrhlé zločiny ho neuchránil ani urozený původ

Markýz de Sade se narodil 2. června 1740. Francouzský šlechtic se oženil pro peníze, ale manželství nectil a měl blízko k pornografii a sadismu.

Nezvladatelný

Narodil se v Paříži a mohl si žít jako v bavlnce. Život na zámku Condé ale netrval dlouho. Za konflikt s princem Louisem-Josephem de Bourbonem byl potrestán a odjel k příbuzným do Avignonu a později na zámek Saumane. Zkrotila ho až sedmiletá válka. Ale hned po jejím skončení z vojenských služeb odešel a pustil se do hledání movité manželky. Dívka z rodu de Montreuil byla ideální volbou, ve společenském žebříčku ho nepřevyšovala, ale byla pohádkově bohatá.

První prohřešky

Pět měsíců po svatbě přišel první skandál. Prostitutka Jeanne Testard byla nemile překvapená, když na ni muž vytáhl bič. Udala ho na policii. Stejného prohřešku se dopustil o pět let později. Když se blížil soud v Paříži, dívka obvinění stáhla za 2400 liber, které jí Sade nabídl. Zaplatil jen správní pokutu ve výši 10 liber. Drobné problémy a půl roku za mřížemi mu ale způsobil lettre de cachet, který ho usvědčil z nevybíravého jednání se ženami.

Tam a zase zpátky

V roce 1772 se mladý šlechtic usadil v Marseille. Do svého bytu si vyjma sluhy pozval i pět neznámých žen a uspořádal pro ně orgie s bičem a kantharidinem. Prášek ze španělských mušek dávkoval nepřiměřeně a místo afrodiziaka byly ženy blízko otravě. Z Francie odjel na poslední chvíli, dočasným domovem se mu stala Itálie. Ve své domovině byl odsouzen k trestu smrti, ale kvůli nepřítomnosti viníků uřízli hlavu figurínám. Jeho švagrová, která s ním cestovala, nakonec tlak nevydržela a udala ho. Markýz de Sade putoval do vězení v Miolans a kolem krku se mu stahovala smyčka. Nakonec přelstil dozorce, uprchl a vrátil se za svou ženou do Francie. V následujících letech pendloval mezi svou rodnou zemí a Itálií, pokaždé se mu podařilo na poslední chvíli spravedlnosti uniknout.

Nový začátek

Roku 1778 se na něj usmálo štěstí a lettre de cachet, byl soudem označen jako neplatný. Byl ale odsouzen za spoustu jiných deliktů a přestupků a odvezen do Bastily. Markýz de Sade z okna lidi vyzýval, aby na věznici zaútočili a dali lidem svobodu. Za své konání byl přemístěn do blázince v Charentonu, kde byl zadržován až do dubna 1790. Jen z doslechu se dozvěděl, že lidé jeho slova vyslyšeli a dvanáct dnů po jeho odchodu Bastilu přepadli.

Po propuštění čekalo šlechtice prozření, neměl práci ani peníze. Po marné snaze prosadit se jako dramatik přijal místo tajemníka Section des Piques a počátkem roku 1793 se povýšil na soudce revolučního soudu.

Mezi řádky

O rok a půl později dostal rozsudek smrti za to, že pomýšlel na uplatnění u královské gardy. Nedělal si naděje, ale nakonec popravě unikl. V den, kdy měl přijít o život, se uskutečnilo povstání proti Robespierrovi. Markýz de Sade se stáhl do ústraní a věnoval se psaní knih. Osudnou se mu stala Justina a Julietta, za kterou byl převezen do dobře známého sanatoria v Charentonu. Strávil tam třináct let a zemřel stářím.