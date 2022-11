Rover Curiosity našel na Marsu kachnu. Podívejte se na unikátní záběry

Tereza Malá

Rover Curiosty nalezl na Marsu formaci podobnou kachně.

Foto: NASA

Je to kachna, není to kachna? Není to ani novinářská kachna! Zvláštní útvar v podobě a tvaru kachny byl nalezen roverem Curiosity při dalším objevování Marsu. Zatímco se nám stále nedaří najít na rusé planetě známky života, daří se nám nalézat aspoň zvířecí tvary.