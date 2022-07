Umělý svět s gravitací může být na Měsíci už v roce 2050. Takto by fungoval

Jak bude vypadat bydlení na Měsíci?

Osidlování jiných planet, zejména Měsíce, je velké téma. Nyní japonští vědci odhalili plány na vybudování téměř 400metrové stavby na Měsíci. Ambiciózní projekt nazvaný The Glass (sklenice nebo sklo) se každých 20 sekund otočí a dosáhne "normální gravitace". Vzhledem k tomu, že NASA plánuje návrat lidí na Měsíc ještě v tomto desetiletí, každý se snaží přijít s projektem co nejlepšího lunárního obydlí, které by lidi udrželo v novém prostředí dlouhodobě.

Lidstvo nyní přechází z éry "pobytu" ve vesmíru do éry "života" na Měsíci a Marsu. Proto vznikají četné projekty, z nichž ten japonský je skutečně precizní a velmi ambiciózní. Mohl by totiž simulovat Zemi. Za projektem stojí odborníci z Kjótské univerzity a tokijská stavební firma Kajima Corporation, jejichž cílem je vytvořit "obytná zařízení s umělou gravitací", která by napodobovala podmínky na Zemi. Jak tento měsíční projekt vypadá?

Na video o projektu se podívejte zde:

V souvislosti s očekávaným rozmachem vesmírné turistiky, na níž pracují společnosti Virgin Galactic nebo Blue Origin, je potřeba zdokonalit startovací kapacity. Plánováno je vynášení lidí na oběžnou dráhu, a proto chtějí výzkumníci přijít s nápadem, který by "snížil dopady na zdraví lidí žijících na Měsíci nebo Marsu, způsobených nízkou gravitací. A takový je i projekt The Glass.

Otočný domov na Měsíci

Tato masivní, téměř 400 metrů vysoká konstrukce by se každých 20 sekund otáčela. Tím by se zde dosáhlo normální gravitace, tedy přibližně stejných podmínek jako na Zemi. Nejedná se jen o bytové jednotky, ale projekt plánuje i začlenění lesů a vodních ploch, které by napodobovaly biologickou rozmanitost Země.

Dokonce by zde měl být i podobný dopravní systém, který dostal v projektu název "Hexagon Space Track System". Jedná se o meziplanetární vesmírný vlak, který by si při cestě mezi Zemí, Měsícem a Marsem vytvářel vlastní gravitaci. Systém Hexatrack je meziplanetární dopravní systém pro Zemi, Měsíc a Mars, který udržuje 1G i během cestování na velké vzdálenosti. Dopravní systém s umělou gravitací pomocí rotace s železničním systémem jako základním modulem pak bude minimalizovat zdravotní účinky nízké gravitace.

Meziplanetární společnost budoucnosti

Yosuke Yamashiki, ředitel Centra humánní kosmologie SIC na Kjótské univerzitě se ptá, jaké prostředí a zařízení budou k dosažení cíle života na jiných planetách zapotřebí? Jaké perspektivy a technologie budou důležité pro zajištění potravin, oblečení a přístřeší a pro vybudování sociálního systému na Měsíci a Marsu? A projekt jeho týmu zároveň odpovídá, že „díky životu v tomto zařízení mohou mít lidé klidné děti a udržovat si tělo, které se může kdykoli vrátit na Zemi.“

Budoucí vesmírná společnost, neboli core society, bude pendlování mezi Zemí, Měsícem a Marsem považovat za normální. Každá kolonie přitom bude mít nějakou činnost a lidé se budou meziplanetárně pohybovat za účelem podnikání i turistiky.

Kdy? Toť stále otázka

Je však jasné, že je zatím nepravděpodobné, aby se tento koncept v dohledné době uskutečnil. Samotné vybudování projektu The Glass by trvalo téměř 100 let. Útěchou je, že zjednodušená verze by mohla být na Měsíci už do roku 2050. Projekt je však dlouhodobý a v rámci něj jsou plánována dvě samostatná zařízení nazvaná Lunar Glass pro Měsíc a Mars Glass pro Mars.

Současné výzkumy tvrdí, že neustálý stav beztíže a cestování napříč různými gravitačními poli může způsobovat úbytek kostí, bolesti zad a ledvinové kameny. Podle japonských vědců se však výzkum nízké gravitace omezuje na udržování těla dospělých a vliv gravitace na narození a růst dětí. Výzkum obytného zařízení s umělou gravitací ve spolupráci s Kjótskou univerzitou by tak mohl přelomovým okamžikem ve výzkumu vesmíru.

Zdali ale bude projekt nakonec realizován, a kdy, to se musíme nechat překvapit. Jeho ambice jsou však obrovské, ale stále pro nás znějí spíše jako ze sci-fi filmu.

