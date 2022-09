Scan odkryl tvář mumie Zlaté dámy. Pod krásnou maskou se skrýval děsivý obraz

Podoba ženy (Mumie Zlaté dámy) za života.

Foto: Profimedia

Kdybyste nalezli mumii označenou číslem 30007, patrně by to vaši zvědavost moc nenažhavilo. Jenže pod tímto číslem se skrývá mumie, jež je nazývána jako Pozlacená dáma a jedná se o jednu z nejzachovalejších mumií ze základní sbírky The Field Museum. Byla nabalzamována před více než 1 500 lety. A to už zvědavost podnítí!