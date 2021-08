Nejdražší meče světa: Kdo vlastnil zbraň za 170 miliónů a další nádherné kousky?

Jeden z nejdražších mečů / šavlí vlastnil Napoleon

U cen zbraní platí, že příběh prodává. Vždy je za nimi známá legenda či historicky významný majitel. Ceny mečů slavných panovníků tak mnohdy dosahují i stovek milionů korun. Snoubí se v nich neobvyklé materiály, elegance provedení a síla zabíjet, klidně na jeden úder.

Nejdražší zbraně bychom lehce našli v Asii.

Boateng – meč za 170 milionů korun

Z Číny pochází ten nejhodnotnější meč, za který majitel na aukci uskutečněné roku 2006 v Hong Kongu zaplatil bezmála 170 milionů korun. Boateng byl vyroben mezi lety 1736 a 1795 pro čínského císaře Qianlonga, vládce dynastie Qing. Tento panovník se dožil devětaosmdesáti let a byl tak jedním z nejdéle vládnoucích císařů vůbec.

Meč je vytvarován do písmene S a jeho ostří se skládá z třech nejdražších materiálů, tedy zlata, stříbra a mědi. Na jedné straně čepele jsou přitom vyryta jména dvou poetických postav: Bao Teng nebo „Soaring Precious“. Jílec tohoto vzácného meče je z tvrdého bílého kamene a nefritu. Jeho tvůrci si dávali záležet na každém detailu, rukojeť meče zdobí okrasné listy a květiny. (Zdroj: www.quora.com, www.lp-life.cz )

Napoleonova šavle

Druhý nejhodnotnější meč / šavle patřil samotnému Napoleonu Bonaparte. Tohoto vojevůdce doprovázel v bitvě u Marenga roku 1800, kdy se mu podařilo porazit a vytlačit rakouskou armádu z Itálie. Po bitvě ho dalších 200 let držela Napoleonova rodina a do aukce se pak údajně dostal kvůli neshodám mezi jeho nejbližšími.

Vzhled zbraně je stejně tak unikátní, jako jeho minulost. Zdoben je zlatem a má ebenovou rukojeť. Jeho cena, za kterou byl prodán během aukce roku 2007 ve Francii, převyšuje astronomických 137,5 milionu korun. Zajímavostí je, že vydražitelkou byla do té doby neznámá žena, která jej získala pro svého muže, jenž byl sám jeden z přímých potomků francouzského velitele.

Grantův meč

Za 33,9 milionu korun se roku 2007 vydražil další vzácný meč, který tentokrát vlastnil generál a osmnáctý prezident Spojených států, Ulysses S. Grant. Měl se stát symbolem vlastnictví nejvyšší možné vojenské hodnosti, kterou nabyl. Právě při příležitosti získání titulu Vrchní generál armád Spojených států (General in Chief of the Armies of the United States) jej roku 1864 dostal darem od občanů Kentucky. (Zdroj: worthly.com)

Zbraň je zdobená neuvěřitelnými šestadvaceti brilianty, tvořící jeho iniciály, tedy U.C.G. Najít bychom na něm mohli i ametysty a křišťály. Krom toho je celý vyroben ze zlata a stříbra. Vyobrazen je na něm americký orel, bohyně Vítězství či různé bitevní scény.

Jeden z nejhodnotnějších mečů světa v Česku

Zbraň jsme mohli najít na výstavě s názvem Kouzlo sběratelství v Jihočeském muzeu. Do naší země se dle experta Jakuba Zemana dostal díky arcivévodovi Františku Ferdinandu d'Este. Ten se roku 1892 vydal na cestu kolem světa, na které okouzlil japonského císaře. Daroval mu unikátní meč, který byl na světě jen ve třech vyhotoveních. Náš vládce přitom dostal ten s nejlepší čepelí.

Jednalo se o japonský císařský meč Itomaki no tači. Čepel meče byla vyrobena na konci 13. století mužem jménem Rai Kunitošim. Na všech součástkách je meč vykládaný zlatem, rukojeť je potažena rejnočí kůží převázanou hedvábnou či bavlněnou stužkou. Celý meč i s příslušenstvím je bohatě zdobený, mohli bychom na něm najít ornamenty znázorňující jak královskou rodinu, tak samotného tvůrce.