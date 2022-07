Pozoruhodná předpověď génia Tesly pro naši dobu: Trefil neuvěřitelné detaily

K experimentu byl prý přizván i Nikola Tesla.

Foto: Shutterstock

Vynálezce Nikola Tesla v mnohém předběhl svou dobu a jeho vynálezy nám slouží dodnes. Mnohé z toho, co nás dnes obklopuje, si Tesla představoval už před sto lety. To, co sám nevynalezl, v mnohém předpověděl. Mimo jiné i vzestup chytrých telefonů a bezdrátového připojení. Zánik kávy a další nás naopak možná ještě čeká. Které z vynálezcových předpovědí se ukázaly jako pravdivé?