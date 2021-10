Nodosaurus: Opancéřovaný tank pravěku. Zanechával spoušť, kudy se valil

Nodosaurus v kanadské Albertě

Foto: Autor: ケラトプスユウタ / CREATIVE COMMONS / CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

V březnu roku 2011 si horník Shawn Funk v kanadské provincii Alberta prokopával cestu podzemím, když narazil na něco nezvykle tvrdého. Ořechově hnědé hrudky s podivným vzorem nevypadaly jako kusy obyčejného zkamenělého dřeva. Shawn Funk zavolal svého nadřízeného. Společně pak uznali, že to bude práce pro paleontology.

Dnes už jsou všechny nalezené kousky poskládány v jeden celek a ohromují návštěvníky kanadského muzea Royal Tyrrell. "Je to v podstatě dinosauří mumie, a opravdu výjimečná," uvedl hrdě ředitel výzkumu Don Brinkman. Málokdy se podaří nalézt pravěkého tvora v celé jeho kráse. Dinosaurus z Alberty chodil po planetě před 110 miliony lety a patřil mezi nodosauridy, jejichž tělo pokrývaly četné ostré výrůstky a kostěné destičky. Svým vzhledem tak tito pravěcí tvorové připomínali opancéřované vozy a odrazovali predátory, kteří by si na nich nejspíš vylámali zuby.

Opancéřovaný vegetarián

Ačkoli se těžkooděnec z Alberty živil výhradně rostlinnou stravou, nešlo o žádného mazlíčka, kterého byste si pořídili do paneláku. Na délku měřil 5,5 metru a jeho kostěné ostny dosahovaly délky až 50 cm. Když se valil krajinou, zanechával za sebou spoušť.

Nález je o to cennější, že se ve skvělé formě zachoval i žaludek. Paleontologové ke své radosti zjistili, že nodosaurus krátce před úhynem konzumoval kapradiny a vybíral si přitom jen určité druhy. V jeho žaludku se našly také stopy spálených rostlin, což naznačuje, že na území, kde se pohyboval, muselo dojít k požáru. Kapradiny vyrůstající na spáleništi si ale podle vědců mohl i cíleně vybírat, protože mu chutnaly, respektive se na ně adaptoval.

Ráj na Zemi

Před 110 miliony lety západní Kanada nebyla nevlídnou větrnou plání a letní období nestřídaly tuhé zimy. Krajina připomínala spíš slunnou Floridu. Pokrývaly ji husté jehličnaté lesy plné kapradin a foukal zde vlahý, teplý vánek. Oblast protkaná četnými vodními toky skýtala nodosaurovi příjemné místo k životu, nejspíš i s výhledem na oceán. Mohli bychom mu skoro až závidět, pokud nevezmeme v úvahu jeho náhlý konec.

Nodosauři připomínali obrněné vozy.Zdroj: Profimedia.CZ

Jednoho dne nodosaura spláchla povodeň, a to jen krátce poté, co posvačil kapradiny. Voda ho odnesla až na dno moře, kde ho obalilo bahno a jeho tělo zakonzervovalo na miliony let. Nodosaurova tělesná schránka přečkala vyhynutí jeho druhu i změnu klimatu, až do ní narazil kanadský horník. Podle vědců jde o jeden z nejzachovalejších exemplářů neptačích dinosaurů, jaké kdy byly na světě objeveny.

Zdroje: www.nationalgeographic.com, www.smithsonianmag.com, www.denik.cz