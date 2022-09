Nostradamova předpověď pro 21. století: Karla III. brzy nahradí nečekaný muž

Natálie Borůvková

Nostradamus.

Podle předpovědi Nostradama pro 21. století měla královna Alžběta skutečně zemřít ve věku zhruba šestadevadesáti let. Pozoruhodná jsou však i další svědectví. V nich má Karla III. brzy nahradit nečekaný následník.

Nostradamus předpověděl, že vláda krále Karla III. může být velmi krátká a že brzy abdikuje - a otevře tak cestu princi Harrymu.

Pozoruhodná Nostradamova předpověď pro 21. století

Právě ten by se pak měl stát vládnoucím monarchou. Jak tvrdí přední odborník Nostradamových textů z 16. století, Mario Reading, který nově interpretoval Nostradamova proroctví ve světle současných událostí.

Po reinterpretaci původních předpovědí, které Nostradamus učinil před 447 lety, Reading říká, že na trůn usedne "muž, který nikdy nečekal, že se stane králem".

To vedlo k tvrzení, že by se mohlo jednat o prince Harryho nebo dokonce o Australana Simona Dorante-Daye. Ten tvrdí, že je tajným synem krále Karla III. a Camilly.

Reading ve své knize používá záhadné básně. Napsané byly roku 1555 k přesné předpovědi roku úmrtí Jejího Veličenstva královny, kde stojí: "Podle preambule královna Alžběta II. zemře kolem roku 2022 ve věku přibližně devadesáti šesti let, tedy o pět let dřívě, než tomu bylo u její matky."

Reading dále spekuluje, že výraz "král ostrovů", použitý v jedné z Nostradamových prorockých básní, znamená, že do začátku vlády krále Karla III. se odtrhne velká část Společenství národů a království zůstane omezeno pouze na Britské ostrovy.

"Princi Karlovi III. bude v roce 2022, kdy nastoupí na trůn, sedmdesát čtyři let, ale zášť, kterou vůči němu chová určitá část britského obyvatelstva po jeho rozvodu s Dianou, princeznou z Walesu, stále přetrvává," tvrdí Reading.

Karla III. brzy nahradí nečekaný následník

Dále pak spekuluje, že s ohledem na vysoký věk krále Karla III. ho tlak nutí k abdikaci ve prospěch prince Williama. Ve druhé revizi své knihy, vydané následujícího roku, však Reading přichází s ještě dramatičtějším tvrzením. "Muž, který to nečekal, se tak nakonec stane králem".

Znamená to, že princ William, který by očekával, že nastoupí na trůn po svém otci, už není ve hře?

Pokud by tomu tak skutečně bylo a princ William by se z jakéhokoli důvodu nemohl ujmout královské role, stal by se z prince Harryho král Jindřich IX. Ve věku pouhých 38 let by tak usedl na britský trůn.

