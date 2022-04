Co říká Nostadamova předpověď o ruské agresi a vpádu na Ukrajinu?

Nostradamus

Stejně jako Baba Vanga, ani v případě Nostradama jeho stoupenci nemlčí a hovoří o tom, jak současnou znepokojivou politickou situaci s válkou na Ukrajině komentoval tento nesporně nejuznávanější věštec. V jedné z jeho děsivých předpovědí údajně prohlásil, že "Východ oslabí Západ“ a zmínil i 3. světovou válku. Jsme svědky naplnění se jeho předpovědí?

Nostradamovy předpovědi jsou většinou velmi pesimistické a katastrofické, což by velmi odpovídalo době, v níž se Evropa i svět právě nachází vzhledem k ruské agresi vůči Ukrajině.

Nostradamus například předpověděl velký požár Londýna v roce 1666 a zejména vzestup Adolfa Hitlera v roce 1933.

I když věštec ve svých čtyřverších došel až do roku 3793, který označil jako poslední, což je pro nás dobré, tvrdil, že "Východ oslabí Západ". A této situaci jsme nyní blíže než kdy jindy.

Mnozí skeptici, stejně jako u jiných věšteb, tvrdí, že Nostradamovy spisy jsou zneužívány mnoha chybnými způsoby. I přesto je však nasnadě se ptát, zda se některé jeho předpovědi naplnily poté, co Rusko zahájilo útok na Ukrajinu.

Jak viděl Nostradamus válku Ruska s Ukrajinou, pakliže ji vůbec viděl?

Již před více než dvěma měsíci zahájilo Rusko útok na Ukrajinu. A přestože se napadená země velmi statečně brání a svět ji alespoň humanitárně a zbraněmi podporuje od samého počátku, situace se v posledních dnech nevyvíjí dobře. Jsme svědky největšího konvenčního vojenského útoku v Evropě od druhé světové války.

Tato válka ale v neskutečné míře přesáhla jen hranice napadené země. Invaze byla odsouzena celosvětově, na Rusko byly uvaleny četné sankce a Rusko se ocitlo ve finanční krizi. I přesto však západu hrozí a vyhrožuje jadernou válkou. Svět se obává nejhoršího – tedy scénáře třetí světové války.

Na dokument o Nostradamovi a právě probíhající válce se podívejte zde:

Nostradamus ve svých čtyřverších dle interpretů před třetí světovou válkou varoval. Inkriminované čtyřverší zní:

"Dvakrát položen,

Východ oslabí i Západ.

Jeho protivník po několika bitvách

pronásledovaný mořem v nouzi selže".

Kromě tohoto výroku Nostradamus zmínil i nejasný náznak toho, že hrozbě z východu by mohla čelit i Francie, což nyní mnozí vidí tak, že konflikt na Ukrajině zasáhne i Francii.

"Modrohlavý bude

bělohlavému škodit v takové míře,

že Francii bude

oběma dobře."

Bobby Shailer je pro letošek optimistou

Jeden z nejuznávanějších Nostradamových interpretů, Bobby Shailer, však vidí konflikt až v blízké budoucnosti, ne teď. Podle něj Nostradamus hovoří o třetí světové válce v horizontu několika příštích let.

To však není zcela uklidňující, vezmeme-li v potaz skutečnost, že Baba Vanga předpověděla atentát na Putina, třetí světovou válku i neporazitelnost Ruska na rok 2020, tedy spletla se o dva roky…

Bobby Shailer v roce 2021, řekl: "Nostradamus věří, že půjde o velkou vleklou válku, trvající 25 až 29 let, po níž budou následovat menší bitvy." Podle něj by však poté měl nastat Saturnův věk, který bude trvat tisíc let a bude obdobím míru.

Doufejme tedy, že se situace vyřeší alespoň trochu pozitivně, a že konec světa není definován třemi dvojkami v letopočtu.

