Obří mumifikovaný prst z Egypta zmátl vědce: Mohl patřit neznáme mýtické rase

Skutečně obři existovali?

V Egyptě byla nalezen 38 cm dlouhý obří mumifikovaný prst, jehož rozměry naprosto vylučuj, že by patřil i abnormálně vzrostlému člověku. Naopak to vypadá, že se kdysi na Zemi skutečně vyskytovali obři, a to nejen v říších fantazie. Umíte si představit, kdo mohl téměř čtyřiceticentimetrový prst „vlastnit“? My ano, ale muselo by jít o téměř pětimetrového kolosálního „člověka“. Navíc se spolu s prstem objevil i posudek o jeho pravosti…

Vědci starých kultur, které obývaly svět před tisíci lety, jsou přesvědčeni, že se po Zemi potulovali obři. Věda by je asi vysvětlila gigantismem, ale archeologické důkazy, které však nebyly přijaty hlavním proudem, ukazují, že nešlo o nemoc. Tito „lidé“ měli kolosální těla a jejich tváře se natolik lišily od lidských, že pohled na ně vyvolával údiv a jejich hlas strach.

Zapadá do této teorie i mumifikovaný skoro 40 cm prst?

Ač se vědci shodli na tom, že nalezený mumifikovaný prst je lidský, stejně tak vlastně není možné, aby lidský byl. Je totiž příliš velký na to, aby jeho majitelem mohl být člověk tak, jak jej známe. Jeho nositel by totiž musel měřit 4,9 metru! Je vůbec možné, že se kdysi po světě potulovali takoví obři?

Co se s prstem stalo?

Poněkud zvláštní je, že po nálezu nebyl abnormální prst umístěn do žádného muzea, kde by bylo možné jej vidět jako součást expozice. Říká se, že badatel, který pořídil fotografické snímky prstu, musel údajně zaplatit jednomu z vykradačů hrobů, aby jej mohl spatřit a vyfotit. Jediné, co tedy máme k dispozici, jsou fotografie, ne samotný artefakt.

Navíc se nejedná o jediný důkaz existence obřích lidí na Zemi – obdobné extrémní nálezy byly učiněny v Peru a po celém světě se tu a tam objevují gigantické stopy a obří kostry. Co se ale s prstem stalo, stále nevíme, přestože v novějších článcích pak byla jeho identita potvrzena.

Egypt – kolébka nejen faraonů?

Vzhledem k fyzické neexistenci obřího prstu není možné říci více, ale kdyby byla jeho identita potvrzena, pak by se jednalo o jedinečný a převratný nález.

Pravdou je, že i na fotografiích pořízených v roce 1988 v Egyptě vypadá prst velmi strašidelně, protože působí, jako by byl odseknut z ruky. Vypadá, jako by byl useknutý od kosti. Vypadá také velmi staře, mumifikovaně a na několika místech se dokonce rozpadá. Kůže na něm je v žalostném stavu, roztrhaná a působí jako z vosku. Hrůzostrašný dojem pak ještě rozdělený a uvolněný nehet.

Kdo je „fotograf“?

Za snímky obřího prstu stojí fotograf jménem Gregory Spörri, který je rovněž známým podnikatelem v oblasti diskoték ve švýcarské Basileji, do jehož impéria patřil "Šílený Max", kultovní obchod, kde slavily hvězdy FC Basilej, ale i David Beckham či monacká princezna. Tento milovník senzací se vydal do Egypta – a tato cesta mu změnila život, když navštívil pyramidy v Gíze.

Příběh tvrdí, že v poslední den své dovolené dostal kontakt na starého muže z dynastie vykradačů hrobů, s nímž se asi 100 kilometrů severovýchodně od Káhiry setkal ve farmářském domě v Bir Hooker, kde si mohl za 300 dolarů tento prst prohlédnout a nafotit. Zároveň byl ubezpečen, že se jedná o neprodaný rodinný poklad klanu vykradačů hrobů.

Prst byl uchováván zabalený do starých hadrů, kostí a kožené kůže. "Byl to podlouhlý balíček, páchl zatuchlinou. Úplně jsem zkoprněl, když jsem tu tmavě hnědou relikvii uviděl, bylo dovoleno ji vzít do ruky a také vyfotografovat, vedle položit bankovku, abych získal srovnání velikosti. Ohnutý prst byl rozpáraný a pokrytý zaschlou plísní. Byl překvapivě lehký, možná několik set gramů. Srdce mi bušilo. Byl to úžasný zážitek. Co se týče velikosti, odpovídající tělo by muselo být vysoké přes čtyři metry,“ řekl později Gregory Spörri.

Příběh nekončí

K překvapení podnikatele měl vykradač hrobů dokonce k exponátu certifikát pravosti a rentgenový snímek, oboje datované do 60. let 20. století. "Všichni vykradači hrobů přísahali na Alláha. Ale prodat prst nechtěli. Zdál se mu i jeho rodině příliš důležitý…" I po mnoha letech Spörri litoval, že tehdy odletěl domů jen s fotografiemi. Ač vzbudily senzaci, bez samotného objektu se o ně vědecká obec nezajímala tak, jak by měla. Jenže Gregory Spörri se nevzdal a začal studovat vše o obrech.

S relikvií intenzivně pracoval, četl mýty o obrech, propašoval se také zpět do pyramid v Gíze, v nichž jsou obrovské, ale nedokončené sarkofágy pro lidi příliš velké … A pak napsal mysteriózní thriller "Ztracený bůh".

Byli v Egyptě obři?

Ohledně obrů v Egyptě se však vyjádřil i římský historik Flavius Josephus. Psal o obrech již v roce 79 n. l. v dějinách židovské války: "Byli tam obři. Mnohem větší a jiní než normální lidé. Hrozné na pohled. Kdo je neviděl na vlastní oči, nemůže uvěřit, že byli tak obrovští. "

I tak se ale jedná vždy jen o teorie a skutečné kosti stále chybí.

Vtipné je, že se kolem mumifikovaného prstu rojí i teorie, které tvrdí, že kdyby byla existence obrů v Egyptě potvrzena, vysvětlilo by to i fakt, jak byly postaveny pyramidy.

I když, jak víme, všechno souvisí se vším…

