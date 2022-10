Na tomto místě v USA nefunguje gravitace. Záhadný kruh si vědci neumí vysvětlit

Na některých místech na Zemi dochází k nevysvětlitelným úkazům.

Foto: Anna Jurkovska / Shutterstock.com

Na Zemi existují místa, kde nefungují přírodní zákony a jsme zde svědky podivných anomálií. Jedním z těchto míst je tzv. Zakázané území, jak jej nazývají domorodci, na Sardine Creek v městečku Gold Hill na jihu Oregonu. Obecně je místo známo jako Oregonský vír. Dějí se zde věci popírající veškeré fyzikální a přírodní zákony.

Ve 30. letech 20. století se Oregonský vír stal vyhledávanou turistickou atrakcí. Lidé sem jezdili za strašidly a nevysvětlitelnými jevy, o nichž byl například seriál Akta X.

Co se na Zakázaném území děje?

Místní domorodí Američané nechtěli do Zakázaného území vkročit. Tvrdili, že i jejich koně se báli a odmítali tam jakkoli vstoupit, raději se otočili a vydali opačným směrem. A co se zde děje?

Lidé zde nestojí rovně a mají tendenci se přirozeně orientovat k severu. Předměty se tady kutálejí do kopce, a někteří lidé se zdají být vyšší, když stojí na určitých místech. Podívejte se na toto zábavné video s vodováhou:

„Zázraky“ mají vysvětlení

Podle vědců se ale nejedná o žádné zázraky. "Na jevech pozorovaných poblíž městečka Gold Hill v Oregonu není vůbec nic 'nevysvětlitelného'," napsal o oblasti James Randi, kouzelník, který se stal skeptickým badatelem.

Podle něj je nejsnáze vysvětlitelný jev předmětů kutálejících se do kopce. Jdeme-li nahoru, nebo dolů, nám říká mechanismus rovnováhy ve vnitřním uchu. Existuje několik věcí, podle nichž se orientujeme. Mechanismus rovnováhy v našem vnitřním uchu je ale jen jedním ze systémů – stejně důležité jsou i vizuální stopy, které mohou být převažující," říká matematik Philip Gibbs. Podle něj, pokud horizont nevidíme nebo není vodorovný, mohou nás zmást objekty, u kterých očekáváme, že jsou svislé, ale ve skutečnosti nejsou. Svou roli zde hraje i falešná perspektiva. Například pokud se stromy v řadě se vzdáleností zvětšují nebo zmenšují, je náš smysl pro perspektivu narušen, a vzdálené objekty se mohou zdát menší nebo větší, než ve skutečnosti jsou.

Z těchto předpokladů vychází i podivné efekty tzv. gravitačního kopce.

Více informací zjistíte i z tohoto videa:

Někde větší, jinde menší

Velmi podobné vysvětlení má i změna výšky na různých místech, pro nějž se vžil termín jev "rostoucího člověka". Je to přitom zcela jasné, protože na podobném principu fungují i fotografie. Vysvětlení souvisí s úhly a nedostatkem referenčního rámce, tedy horizontu. Jedná se totiž o sklon našeho těla. Výška je nezměněna, ale záleží na úhlu pohledu. Kdybyste naklonili kus kartonu, tak bude ze správného úhlu vypadat jako obdélník, aniž by jím byl.

Lidé přirozeně směřují k severu, a stejně tak na kopci mají tendenci orientovat se tak, abyste směřovali směrem do svahu. I sklon kopce totiž směřuje k severu – tak jednoduché je vysvětlení. Vzhledem k orientaci místa to pak v praxi vypadá, že se lidé naklánějí do kopce, což je jediné rozumné chování pro vysoké dvounohé zvíře, které se snaží vyhnout pádu.

