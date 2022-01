Mars má dva zvláštní Měsíce. Jeden do něj narazí. Může to ohrozit lidstvo?

Měsíc Phobos

Pokud by se lidstvo v budoucnosti přesunulo na Mars, přišlo by o romantický noční pohled na měsíc. Planeta Mars má sice měsíce hned dva, ale tomu našemu se vůbec nepodobají. Jejich nepravidelný tvar představuje pro astronomy velkou záhadu. A pak je tu ještě něco. Jeden z měsíců se k Marsu pomaličku přibližuje a jednoho dne se s ním srazí.

Měsíce Marsu nahánějí strach už svými jmény. Phobos znamená v řečtině "děs", Deimos se překládá jako "hrůza". Svým tvarem připomínají spíš brambory než sférické koule a vědci se původně domnívali, že vůbec nejde o měsíce, ale asteroidy, které k rudé planetě připoutala gravitace. V takovém případě by se však očekávalo, že jejich dráha bude mít náhodný sklon i tvar, což se nepotvrdilo. Phobos i Deimos opisují téměř vzorové kružnice v rovině Marsova rovníku.

Záhadný původ

Vědci z univerzity v Curychu vypočítali, jak se dráhy obou těles měnily v minulosti, a dospěli přitom k zajímavému zjištění: měsíce kdysi dávno obíhaly Mars na shodném orbitu. "Je pravděpodobné, že původně šlo o jedno těleso, jediný měsíc. Ten byl ale poté zasažen jiným objektem a v důsledku srážky se rozpadl. Phobos a Deimos jsou tedy pozůstatky tohoto ztraceného měsíce," vysvětlil vedoucí studie Amirhossein Bagheri.

Phobos oběhne Mars za pouhých 8 hodin a jeho rozměr odpovídá asi třetině našeho Měsíce. Pozorovatel stojící na martickém povrchu by jej viděl vycházet na západě a hned po čtyřech hodinách zase zapadat na východě. Velmi často by byl rovněž svědkem jeho přechodu přes Slunce.

Zatmění Slunce měsícem Marsu krásně zachycuje následující video:

Menší a vzdálenější Deimos je z Marsu viditelný jen jako světelný bod a pro astronomy není tolik zajímavý. Pozornost poutá hlavně Phobos, jehož dráha se každý rok přiblíží domovské planetě o 1,8 cm. V rozmezí 10 a 50 milionů let do povrchu Marsu narazí. Pro Zemi by tato událost neměla mít zásadní význam, ačkoli je možné, že kolize vyšle k naší oběžné dráze nečekané asteroidy, které by život na naší planetě ohrozit teoreticky mohly - záleží na jejich velikosti a trase.

Život na Marsu v ohrožení

Pokud by však lidstvo do té doby osídlilo Mars, pro místní populaci by byly důsledky děsivé. S rozměry 27x18 km Phobos způsobí na martickém povrchu mnohem větší škody než asteroid, který kdysi na naší planetě vyhubil dinosaury.

Astronomové nicméně předkládají ještě jeden možný scénář: Phobos se s Marsem přímo nestřetne, protože ho těsně před nárazem roztrhají slapové síly. Od té chvíle bude obíhat Mars v podobě tmavého prstence, složeného z drobných měsíčních trosek a prachu. Ani prstenec však nebude zdobit rudou planetu navěky. Jeho části budou postupně dopadat na povrch Marsu nečekaně a v různých úhlech. Ani tato varianta tudíž nebude pro martickou populaci příznivá.

V roce 2024 bude k Marsu vyslána japonská sonda, která si klade za cíl prozkoumat Phobos zblízka a přinést na Zem vzorky jeho povrchu. Astronomové doufají, že se jim díky tomu podaří potvrdit teorii o jeho vzniku a upřesnit jeho budoucí osud.

