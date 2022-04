Nejkrutější pirátský trest? Co ve skutečnosti znamenalo chodit po prkně

Umělecké pojetí chůze po prkně (ilustrace Howarda Pyla pro Harper's Magazine, 1887)

Foto: Howard Pyle / Creative Commons, volné dílo

Víte, co to znamená u pirátů „chodit po prkně“? Byl to skutečně jeden z nejkrutějších trestů v této specifické skupině, nebo je to zase jen další mýtus? Mnohé naše představy jsou ovlivněné literárními a později i filmovými díly, ale spoustu z toho, co je v nich zachycené, musíme brát skutečně s rezervou. Autorům nešlo o zachycení reality, ale o poutavost děje. Jak je to ale s chůzí po prkně?