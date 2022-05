Muž proboural zeď svého sklepa a našel záhadné podzemní město pro 20 000 lidí

Natálie Borůvková

Podzemní město Derinkuyu

Foto: Nina Lishchuk / Shutterstock

Záhadné podzemní město v Turecku nalezené ve sklepě muže ukrývalo svět sahající 85 metrů hluboko a mohlo by být místem pro 20 000 lidí. Skýtá 18 pater a jsou v něm studny, kaple, stáje, školy a další objekty.

Když se v roce 1963 rozhodl neznámý muž pro renovaci svého sklepa, netušil, jak nevídaný objev učiní. Za zdánlivě obyčejnou zdí objevil město sahající do hloubky 18 pater, staré pravděpodobně tisíce let. Podzemní město Derinkuyu je největší svého druhu. Ba co víc: Mohlo by v něm žít až 20 000 lidí.

Žijeme tváří v tvář stále neobjeveným světům. Někdy se však bariéry podaří prolomit a jakási "říše divů" je najednou blíž, než se mohlo zdát. A město Derinkuyu je tomu důkazem.

Muž, kladivo a obrovský tunel

Letopisy Narnie nebo králičí nora byly sice smyšlené příběhy, které vedly do doposud neobjeveného světa, rok 1963 však ukázal, že tomu nemusí být jen v těchto příbězích. Muž v tureckém městě Derinkuyu vzal do ruky kladivo, aby zboural zeď svého sklepa a to, co objevil, zcela jistě nebylo v plánu. Za zdí objevil tunel vedoucí k dalším tunelům, které se staly spojnicí sálů a komnat. Byl to obrovský podzemní komplex, opuštěný svými obyvateli a neobjevený až do onoho osudného úderu kladivem.

Zdroj: Youtube

Anonymní Turek - žádná zpráva neuvádí jeho jméno - našel obrovské podzemní město, které mělo až 18 pater a hloubku 76 m a bylo dostatečně velké, aby pojmulo až 20 000 lidí. Kdo ho postavil a proč? Kdy bylo opuštěno a kým?

Fantasticky skalnatá Kappadokie

Derinkuyu se nachází v Kappadokii, oblasti v srdci Turecka, která je proslulá fantastickou skalnatostí krajiny poseté takzvanými pohádkovými komíny. Tyto vysoké kamenné věže jsou výsledkem eroze horniny zvané tuf. Tento kámen, který vznikl ze sopečného popela a pokrývá velkou část regionu, není navzdory svému názvu tak tvrdý.

Ať už to byl kdokoli, měl velkou zručnost: díky měkké hornině je ražba tunelů poměrně snadná, ale závaly představují velké riziko. Proto je potřeba velkých opěrných pilířů. Žádné z podlaží v Derinkuyu se nikdy nezřítilo.

Derinkuyu je dnes jednou z největších turistických atrakcí Kapadocie, takže už se nepočítá mezi neobjevené světy. Možná se však něco podobného nachází na druhé straně vaší sklepní zdi. Derinkuyu je důkazem, že náš svět skrývá víc, než je našim očím někdy umožněno vidět.

