Popravy vodou byly jedním z nejhorších způsobů smrti. Nejhůř končili penězokazci

Poprava vodou se prováděla několika způsoby

Foto: Rijksmuseum / Creative Commons /https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/CC0,

Trest odnětí svobody středověká Evropa prakticky neznala. Než aby byl zločinec zavřen do vězení, kam by mu někdo musel nosit jídlo a vynášet po něm kyblík se splašky, to už ho rovnou popravili. Popravy za vraždy a další těžší delikty se však musely nějakým způsobem odlišit od těch, co trestaly pouhé zloděje. Kromě šibenice a meče se využívaly i živly typu oheň a voda.