Co víte o první republice? Udělejte si vědomostní test

Tomáš Garrigue Masaryk s dcerou Olgou

První republika znamenala pro český národ vyústění Národního obrození. Symbolizovala samostatnost, svobodu, rozmach, klid a mír. Byla projektem české moderní emancipující se společnosti. Co o ní víte?