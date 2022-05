Vědci našli kostru draka. Obří šupinatý létající plaz měl rozpětí křídel 9 metrů

Pterosaur

Foto: Michael Rosskothen / Shutterstock

V Argentině byly objeveny hned dvě fosilie obřího "draka smrti". Tak přezdívají paleontologové dávnému pterosaurovi pojmenovanému Thanatosdrakon. Tento největší pterosaurus, jaký byl kdy v Jižní Americe nalezen, měl rozpětí křídel až 9 metrů. Nový exemplář dávného létajícího plaza byl podle vědců jedním z prvních tvorů na Zemi, který používal křídla k lovu kořisti z pravěké oblohy.

Zkameněliny byly nalezeny při výkopových pracích asi 800 km od hlavního města Mendozy v Argentině, kde Leonardo D. Ortiz David a jeho tým na práce dohlíželi. Právě toto místo je mezi paleontology dobře známé díky dalším významným objevům dinosaurů, které zde byly učiněny. Mimo jiné se zde v roce 2016 našel i obří sauropod Notocolossus, jeden z největších dinosaurů na světě.

Ortiz David a jeho tým mají s fosiliemi četné zkušenosti, takže nebylo divu, že v záplavových nánosech při výkopu objevili úlomky fosilií pterosaurů.

Rekonstrukce thanatosdrakonaZdroj: Sauriazoicillus / Creative Commons, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Překvapivě zachované fosilie

Obě nalezené fosilie byly ve velmi dobrém stavu. To bylo pro paleontology překvapení, protože kosti pterosaurů jsou křehké a zkameněliny se obvykle nacházejí v malých kouscích.

V tomto případě byly některé dokonce kompletní, jako třeba velké kosti rukou, srostlé kosti nohou a hřbetní obratle. Jiné byly nalezeny ve fragmentech.

Nejzajímavější ale byl fakt, že pozůstatky byly zachovány v trojrozměrné podobě, což je u této skupiny obratlovců neobvyklé.

Pterosaur nalezený v Číně, ilustrační foto.Zdroj: AKKHARAT JARUSILAWONG / Shutterstock.com

Thanatosdrakon amaru

Ukázalo se, že se jedná o pozůstatky druhu Thanatosdrakon amaru, který je ve své kategorii jediný druh tohoto rodu. V řečtině se jeho jméno překládá jako "drak smrti" a druhové jméno "amaru" vzniklo z domorodého kečuánského jazyka a znamená "létající had". Amaru bylo rovněž dvouhlavé incké božstvo, které wikipedia definuje takto: V mytologii andských civilizací Jižní Ameriky je amaroca, amaruca (quechua) nebo katari (aymara) mýtický had nebo drak, který je nejvíce spojován s říší Tiwanaku a Inků. V incké mytologii je amaruca obrovský dvouhlavý had, který sídlí v podzemí, na dně jezer a řek.

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jak pterosaurus vypadal?

Formace Plottier v provincii Mendoza odkryla hned dva exempláře s obrovským rozpětím křídel 7 a 9 metrů. Tito azhdarchidové z čeledi pterosaurů žili na konci období křídy, tedy přibližně před 146 miliony až 66 miliony let. Jejich tělo bylo pokryto šupinami, později peřím.

Vědci dále zjistili, že oba pterosauři zemřeli ve stejnou dobu. Ten menší přitom nebyl ještě dospělý jedinec, ale není dosud známo, zda se jednalo o příbuzné, tedy exempláře jedné rodinné skupiny. Fosilní pozůstatky nenaznačují žádný stupeň rodičovského vztahu, ale lze potvrdit, že oba exempláře jsou různě velké a že ten menší je mládě, či přesněji „pubescent“. Zároveň se podařilo prokázat, že oba jedinci byli spolu, když před více než 86 miliony let zemřeli.

"Azhdarchidi byli známí svými velmi velkými lebkami - někdy většími než jejich těla - a také nadměrně prodlouženými krky a krátkými robustními těly," říká Leonardo D. Ortiz David, generální koordinátor argentinské Laboratoře a muzea dinosaurů v Mendoze.

Velcí pterosauři bývají obvykle nacházeni pouze ve fragmentech, tudíž je nový objev téměř kompletních fosilií velmi důležitý. Zejména 3D prvky velkých pterosaurů jsou velmi vzácné, takže Thanatosdrakon je vynikající případovou studií. V tuto chvíli se pozůstatky nacházejí dočasně v Laboratoři a muzeu dinosaurů na Národní univerzitě Cuyo v Mendoze.

V září očekáváme zveřejnění dalších nových skutečností.

