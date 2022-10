Jeho předpovědi vycházejí na 86 %. Vědec předvídá lidstvu zlom na rok 2045

Tereza Malá

Raymond Kurzweil.

Předpovědi uznávaného futurologa, vynálezce a vědce Raye Kurzweila vycházejí s 86procentní přesností. Předvídat budoucnost je velmi těžké, ale Kurzweil říká, že technologie jsou docela předvídatelné, protože se vyvíjejí stálým exponenciálním tempem. Podle něj budou stroje za několik let chytřejší než lidé. Vzhledem k jeho dosavadním úspěchům se jeho divoké předpovědi o budoucnosti zdají být velmi reálné.

Jeho teorie formují moderní vědu a technologie. Jednou z Kurzweilových hlavních teorií je technologická singularita. Jedná se o okamžik, kdy budou stroje chytřejší než lidé, k čemuž by mělo dojít kolem roku 2045. Ostatně možná i proto je Kurzweil sám vynálezcem. Mezi jeho vynálezy patří první plochý skener CCD, první optické rozpoznávání znaků ve všech písmech, první stroj na čtení tisku z řeči pro nevidomé, první syntetizátor textu z řeči a mnohé další.

2045 – rok singularity

"Informační technologie zdvojnásobují svou kapacitu, cenový výkon a šířku pásma každý rok. A to je velmi hluboká exploze exponenciálního růstu," říká Ray Kurzweil, který v duchu této myšlenky formuluje i své předpovědi. V době, kdy internet teprve vznikal, již vědec předvídal budoucí životní styl, a to velice přesně. Věděl, že nás počítače budou porážet ve vlastních hrách, že Wi-Fi bude takřka všude a technologie jsou běžnou součástí našeho každodenního života. Nyní Kurzweil tvrdí, že už za sedm let budou mít počítače inteligenci na úrovni člověka.

A v roce 2045 umělá inteligence překoná lidskou. Od tohoto momentu se bude jen zdokonalovat. Ale podle Kurzweila se není čeho obávat, protože lidé budou mít prospěch z toho, že překonají naše biologické limity inteligence.

Kurzweilova budoucnost neděsí

Potenciál rozšíření naší inteligence bude pro lidstvo podle futurologa prospěšný. V Kurzweilově budoucnosti bude umělá inteligence tak chytrá, že přijde s nápady, které obyčejní lidé ani nedokážou pochopit. Předpokládá, že tato geniální UI by mohla vyřešit všechny naše problémy - včetně všech lékařských problémů.

Co se (ještě) nesplnilo

Ray Kurzweil bývá označován za "proroka techno-zkázy i techno-spásy". Většina z Kurzweilových předpovědí se ještě nesplnila, i když se podobnou nastíněnou cestou skutečně ubíráme.

Nejbližší předpověď se týká roku 2029: "Rok 2029 je konzistentní datum, které jsem předpověděl pro okamžik, kdy umělá inteligence projde platným Turingovým testem, a dosáhne tak lidské úrovně inteligence."

Během několika desetiletí by se naše cesty do práce mohly stát pouhým nasazením náhlavní soupravy, kdy bychom se přenesli kamkoli a kdykoli. S tím je spojen odliv lidí z měst. Každý bude moci žít, kde bude chtít, lidé se nebudou muset stahovat do velkých měst za prací, což zároveň sníží i příležitost k teroristickým útokům.

Lidská biologie bude postupně nahrazována podstatnějším hardwarem, takže budeme schopni zkopírovat lidské vědomí na elektronické médium. A postupně přestaneme umírat.

