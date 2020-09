Roušky: z kterých látek jsou funkční a které méně, vědci znají odpověď

Koronavirová epidemie přinesla do našeho šatníku nový doplněk: roušku zakrývající ústa a nos. Z jakého materiálu by měla být vyrobena, aby nevyhověla jen základním požadavkům vlády na zakrytí tváře, ale opravdu nás ochránila před nákazou? Američtí vědci to otestovali.