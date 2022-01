Ruská astroložka varuje před válkou. V srpnu 2022 prý nastane temný obrat

Předpověď ruské astroložky na rok 2022 je mimořádně temná.

Moskevská astroložka Tatiana Borsch se proslavila poté, co pro rok 2020 předpověděla velkou transformaci a změny dlouhodobého významu. Co nás podle jejího výkladu planetárních konstalací čeká letos?

Do normálních kolejí se prý život ještě nevrátí, i když první polovina roku bude poměrně klidná. Na podzim se pak podle předpovědi ruské astroložky dozvíme nové informace o původu koronaviru, který v uplynulých dvou letech téměř paralyzoval svět. Ve stejné době se navíc objeví dosud nepoznané druhy nemocí. Na druhé straně se prý ale vědcům podaří vyvinout inovativní způsoby léčby chorob známých, jako je rakovina nebo cukrovka. Díky novým lékům a očkování by se měla zmírnit i pandemie viru Covid-19.

Uran v Býku hrozí válkou

Předpověď, kterou Tatiana Borsch zveřejnila na svých internetových stránkách, dělí rok 2022 na dvě odlišná období: od ledna do července by nás měl provázet klid a rozvoj v oblastech medicíny, astronomie, umění a vinařství, a to díky Neptunu s Jupiterem v Rybách. Kolísavá světová ekonomika se podle astroložky uklidní a ustálí. V srpnu se ale cosi "zvrtne".

Astroložka předvídá "temný obrat" způsobený pohybem Marsu a přechodem Jupiteru do znamení Berana. Uran se prý navíc dostane na stejný stupeň Býka, kde stál v roce 1938. Tehdy došlo k Mnichovské dohodě, která rozbila Československo a předcházela velkému válečnému konfliktu, připomíná Tatiana Borsch.

Bude se historie opakovat? Zřejmě ne tak docela, protože při předešlém shodném postavení Uranu v roce 1953 se ozbrojený konflikt rozpoutal mezi Ruskem a Osmanskou říší. Do tzv. Krymské války sice bylo postupně zataženo více evropských zemí a počet obětí překročil půl milionu, ale druhá světová válka byla přecijen ničivější a zasáhla mnohem větší území.

Jedna katastrofa za druhou?

Co tedy můžeme čekat tentokrát? Ruská astroložka předvídá eskalaci napětí na Ukrajině, která prý nenávratně ztratí některá území. Vzroste vliv Číny a Ruska, zatímco NATO bude oslabeno. V mnoha zemích prý dojde ke spontánním protestům a zejména ekonomicky slabší státy se ocitnou na pokraji revoluce.

Kromě toho svět údajně čekají také masivní záplavy, ničivé požáry a zemětřesení.

Astroložka na rok 2022 předpovídá mimo jiné masivní záplavy.Zdroj: Profimedia.CZ

Než se ale začneme bát, můžeme se uklidnit četnými predikcemi Tatiany Borsch na uplynulé dva roky, které se nenaplnily. Astroložka například na rok 2021 předpovídala odstoupení britské královny Alžběty z trůnu a strmý pád dolaru. Záplavy a požáry očekávala natolik rozsáhlé, že měly vyhnat lidi z domovů a způsobit novou vlnu migrace. A ačkoli v roce 2020 skutečně předvídala velkou změnu a celosvětovou transformaci, nepodařilo se jí přesně určit, že to způsobí pandemie nové nemoci. V oblasti zdraví předpovídala rozmach choroby spojených s kůží, kostmi a páteří.

Ať mají pozice planet na ekliptice určitou výpovědní hodnotu či nikoli, určitě není snadné je přesně interpretovat. Rok 2022 tedy astrology nejspíš opět překvapí. Doufejme, že se opět mýlí i Tatiana Borsch.

