Rok 2023 má být rokem přeměn a obrovských přechodů, prorokují nejrůznější předpovědi. Letos vstupujeme do období změn, které rozmetaly i ta nejpevnější spojení a pouta. Totéž prorokuje i slavná ruská astroložka Tatiana Borsch. Co nám rok 2023 podle ní přichystá?

V moderních dějinách nemá období, do něhož jsme vstoupili, srovnání. Je zcela jedinečné, jelikož dle astrologie prožíváme grandiózní změnu epoch. Věk Ryb, který trval 2160 let, přechází do věku Vodnáře a právě rok 23 je důležitý a kritický zlom.

Přechodné a zlomové roky 2022 a 23

Složité období, v němž se nacházíme, začalo již v roce 2022 a i nadále bude pokračovat. Navenek se projevilo zejména konfrontací mezi Východem a Západem na Ukrajině. K tomu jsme svědky dalšího soupeření mezi Spojenými státy a Čínou. Vše ústí ve finanční a hospodářskou krizi, která sužuje celý svět.

Ač byl konec války na Ukrajině prorokován již na začátek tohoto roku, hned na přelom ledna února, zatím to tak nevypadá. Pokud by však válka skončila, podle Tatiany by se Ukrajina rozdělila na dvě zóny vlivu, kdy velká část země přejde pod vliv Ruska. Vědma říká, že Volodymyr Zelenskyj ztratí moc a možná dokonce uprchne ze země. Mírová jednání se nikam neposunou. Vše se vyjasní až koncem února, když ztratí vládu bojovný Mars. Mírová jednání však budou ukončena až ve druhé polovině letošního roku, kdy bude mít bohužel Rusko vojensky, geopoliticky i ideologicky navrch nad statečnou Ukrajinou.

Evropa v chaosu

Celá tato situace se odrazí všude ve světě, kde se hospodářskými velmocemi stanou Asie a Rusko. Obecně se globální vliv přesune na východ. Ekonomiky mnoha zemí budou stále v chaosu a banky a firmy nebudou prosperovat. Země budou sužovat protiválečné nálady, demonstrace a protesty a v mnoha zemích včetně Ruska dojde v první polovině roku k rozsáhlým změnám v mocenských strukturách.

Ač Rusko bude ve zmatku, nejhorší hospodářská krize proběhne ve Spojených státech. Bude zde politická krize a prezident Biden bude mít stále vážné potíže. Zhorší se jeho zdraví, které na tom bude podobně špatně jako celý americký finanční systém. Bidenova oslabení využije bývalý prezident Donald Trump. Chaos zachvátí i Evropu.

Macron ve Francii ztratí na síle a vlivu a německý kancléř Olaf Scholz bude naopak agresivnější a bude aktivním zastáncem západní podpory Ukrajiny. Kvůli tomu oslabí i jeho pozice. Podobným problémům bude čelit i Spojené království, kde se situace uklidní až v polovině roku.

Zdroj: a katz / Shutterstock Pro Donalda Trumpa bude rok 2023 dobrý

Krize s sebou však přinášejí nové příležitosti!

O výzvy se postará Jupiter v kvadratuře s Plutem, a bude ho podporovat ještě agresivní Mars. Mohou proběhnout některé teroristické útoky a situace se uklidní až ve druhé polovině roku.

Uran se bude nacházet ve znamení Býka na stejných stupních jako v období druhé světové války. Všechny tyto procesy skončí až v roce 2025, kdy se zrodí nový, moderní svět.

Již od poloviny tohoto roku začnou lidé hledat cesty, jak vyřešit nejpalčivější problémy světa.

