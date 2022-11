Každých tisíc let zasáhne Zemi „něco“ neznámého. Vědci jev nechápou. Je hrozbou?

Erupce na Slunci.

Několikrát v historii Země jsme čelili prudkým nárůstům úrovně radiace. Vědci se domnívali, že na vině jsou sluneční erupce, ale nová studie prokázala něco jiného. Na vině nemusejí být sluneční erupce, ale něco mnohem silnějšího, jakýsi extrémní astrofyzikální jev, který si odborníci stále nedokážou vysvětlit. Jevy dostaly název Miyakeho události. O co jde?

"Existuje extrémní astrofyzikální jev, kterému nerozumíme, a který by pro nás ve skutečnosti mohl být hrozbou," uvedl astrofyzik Benjamin Pope, autor nové studie, která zkoumala letokruhy stromů z hlediska výskytu uhlíku 14, radioaktivního izotopu, který zvyšuje úroveň radiace na Zemi. Množství radioizotopu C-14 v atmosféře stoupá při každé sluneční bouři. Na Zemi proudí přebytečný C-14 vzduchem, vodou a živými organismy, jako jsou rostliny a zvířata, a pak tento izotop také proniká skrz stromy a zanechává stopy na letokruzích stromů, které slouží jako záznam o dané události.

Miyakeho události dostaly svůj název podle japonského vědce, který je objevil. Podle Popeho bylo za posledních 10 000 let známo šest Miyakeho událostí a poslední je datována do roku 993 n.l. Zvláštní je i to, že tyto události byly velmi dlouhé, protože dvě až tři trvaly déle než rok.

O Miyakeho události hovoří i toto video:

Kruhy stromů mohou předpovědět sluneční bouře!

Pro laiky je to až neuvěřitelné, ale údaje o letokruzích stromů mohou pomoci předpovědět, kdy pravděpodobně dojde k další události Miyake, ke sluneční bouři. To, co zatím víme o události Miyake, lze tedy také vyčíst z letokruhů. Kromě toho, že odhalují stáří stromu, uchovávají také roční záznamy o slunečním záření. Vědci proto vytvořili model, který může poskytnout podrobnosti o koloběhu uhlíku probíhajícím v časovém horizontu 10 000 let. Kromě toho vyvinuli i software pro dešifrování údajů získaných z letokruhů stromů. Jiná studie rovněž zkoumala letokruhy stromů z Finska, Kalifornie a Švýcarska, aby upozornila na nedávný výskyt slunečního záření.

Dosud nejsilnější geomagnetickou bouří byla tzv. Carringtonova událost v roce 1859, zatímco událost Miyake je podle astronomů nejhorší událostí, která se v současnosti ve vesmíru vyskytuje.

Astronomové myslí, že událost Miyake je téměř 12krát intenzivnější, ničivější a silnější než Carringtonova událost.

Miyakeho události jsou masivními slunečními erupcemi, které mají dokonce dopad i na lidský život. Pokud by k takové události došlo, poškodila by moderní technologie, jako jsou transformátory, internetové připojení, satelity a dálkové elektrické vedení.

O Miyakeho událostech se předpokládalo, že jsou způsobeny silnými slunečními bouřemi, které se obvykle objevují v době jedenáctiletého maxima aktivity slunečních skvrn ve slunečním cyklu. Jenže Pope zjistil, že tyto radiační výkyvy se objevují v průběhu celého slunečního cyklu, nikoliv pouze na jeho 11letém vrcholu, což převládající teorii značně narušuje.

Co by událost Miyake způsobila?

Už Carringtonova událost měla ničivé následky. Představíme-li si, že Miyake by byla až stokrát silnější, pak by nás zřejmě čekal obrovský příval slunečních erupcí, které by vybuchly v rychlém sledu za sebou. Nejnovější analýza také naznačuje, že Miyake se neodehraje jako jediná exploze, na rozdíl od dřívějších studií, které ji považovaly za jednu velkou sluneční erupci. Událost Miyake by více připomínala kosmickou explozi, která může trvat týdny, měsíce nebo dokonce roky.

"Na základě dostupných údajů existuje zhruba jednoprocentní šance, že v příštím desetiletí uvidíme nějakou takovou erupci," říká Pope, který si nemyslí, že by Zemi tato hrozba měla postihnout.

