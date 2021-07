Potupná smrt Josifa Stalina: Pět dnů soudruzi jen pozorovali, jak sípá a trpí

J.V. Stalin

Stalinovy čistky začaly popravami jeho politických odpůrců a skončily zatýkáním i jeho věrných. Nikdo si nemohl být jist dnem ani hodinou, kdy na něho diktátor ukáže prstem. I z tohoto důvodu nakonec Stalin umíral sám a dotknout se ho báli i lékaři.

Už koncem války se zdravotní stav sovětského vůdce začal rapidně zhoršovat. Stalin trpěl kornatěním mozkových tepen, přibíral na váze, ale přitom neustále kouřil a nezřízeně pil. Veřejnost nesměla vědět, jak státník doopravdy vypadá, do novin a na plakáty se dostávaly jen jeho dřívější nebo upravené fotografie. Jediné slůvko nesměli prozradit ani lékaři, kteří mu od počátku 50. let doporučovali, aby více odpočíval. Stalin je v záchvatu paranoie obvinil ze spiknutí. Prohlásil, že se ho snaží otrávit, a nechal je pozatýkat.

Lékaře zastřelit, Židy na Sibiř!

Podhoubím celého zátahu byla diktátorova náhlá zášť vůči židovskému obyvatelstvu. Nebyla náhoda, že uvěznění lékaři byli většinou židovského původu; následovat mělo vyhoštění veškerých Židů na Sibiř a příprava Sovětského svazu na třetí světovou válku. Muž, kterého jeho národ oslavoval pro vítězství nad Hitlerem, začal Hitlera ve všech ohledech kopírovat.

Veliký exemplární proces se měl konat na jaře roku 1953. Ještě předtím se však stalo něco neočekávaného. Josif Stalin zemřel.

V noci z 28. února na 1. března popíjel se svými kumpány na dače Kuncevu. Když ráno nevycházel z pokoje, stráže ho nechali být. Nikdo se neodvažoval zaklepat na dveře a dostat se do nemilosti jen proto, že státníka vyrušil. Jeho pokoj otevřeli až večer, kdy už bylo opravdu divné, že Stalina nikdo celý den neviděl. Našli ho ležet na zemi, pomočeného a v bezvědomí. Hodinky se mu zastavily v půl sedmé. V tento ranní čas zřejmě upadl, stižen mozkovou mrtvicí.

První přijeli funkcionáři

Za normální doby na normálním místě by ochranka urychleně přivolala lékaře. Nikoli však v Sovětském svazu za Stalinovy éry. Na daču hned v noci přijeli soudruzi Lavrentij Berija a Georgij Malenkov, aby společně podumali nad tím, co budou s polomrtvým diktátorem dělat a jak si v případě jeho smrti rozdělí moc ve státě. Lékaři zkontrolovali Stalinův stav až ráno. Trnuli přitom hrůzou, že diktátor přijde k vědomí a požene je před soud jako jejich kolegy. Naštěstí však mohli konstatovat jediné: silné krvácení do mozku, které pacient nepřežije.

Stalin občas zasténal, ale na slova soudruhů nereagoval. Po mrtvici ochrnul na polovinu těla a posledních několik dnů života jen nehnutě ležel na gauči, aniž se někdo zajímal, zda je při vědomí. Večer 5. března vydechl naposledy.

Brzy nato přinesl list Pravda informaci, že uvěznění lékaři jsou nevinní a mohou se vrátit ke svým rodinám. Někteří z nich domů přesto nedorazili. Nepřežili brutální výslechy, k nimž dal pokyn sám Stalin, když vyšetřovatelům zadal jasnou instrukci: "Bij, bij a bij ještě víc!"