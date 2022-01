Stanislav Petrov: Muž, který během osmi minut zachránil svět. Začali se ho bát

Stanislav Petrov.

Stanislav Jevgrafovič Petrov, 44letý podplukovník sovětských sil protivzdušné obrany, byl 26. září 1983 ve službě ve velitelském středisku národního systému. Tam zaslechl varování před jadernými zbraněmi. V tom okamžiku si uvědomil, že se mu zřejmě zhmotňuje jeho nejhorší noční můra. Nezbylo mu nic jiného než zachránit svět. A zabralo mu to jen 8 minut!

Vše byla zvláštní náhoda, protože Petrov vůbec neměl tu noc sloužit. Policista, který měl směnu naplánovanou, však onemocněl. A tak se Petrov zapsal do dějin.

Na krátký dokument o Petrovově smrti se podívejte tady:

Kdo byl Stanislav Petrov?

Stanislav Petrov se narodil 7. září 1939 poblíž Vladivostoku, jediného ruského tichomořského přístavu. Založením byl spíše umělec a poslední, čím se chtěl stát, bylo vojákem. Ale jeho rodiče nebyli příkladnými rodiči, naopak. Chlapce týrali, a nakonec se rozhodli, že jej pošlou do armády. Tam se naštěstí pro něj ukázalo, že je lepší inženýr než voják. Tak začal studovat technickou školu sovětského letectva a po absolutoriu byl převelen do výzkumného zařízení, které v 70. letech dohlíželo na vývoj zcela nového satelitního systému varování před balistickými raketami.

Petrov své práci rozuměl. "Systém jsme postavili tak, abychom vyloučili možnost falešných poplachů," tvrdil Petrov v roce 2015, i když si plně uvědomoval, že systém ještě zdaleka není dokonalý. Hrálo pro něj i to, že neprošel řadami brutálně rigidní sovětské armády, kde by zřejmě o své kritické myšlení přišel, a byl by nucen slepě následovat rozkazy a hloupé postupy. Jedním z jeho hlavních hesel však bylo to, že „Každý člověk může udělat chybu“.

Co se stalo oné noci?

Právě v noci 26. září 1983, krátce po třinácté hodině se systém nečekaně rozsvítil. Alarmy varovaly, že odněkud ze Spojených států bylo odpáleno pět raket. Zdálo se, že Rusko je napadeno a Petrov musel pravdivost výroku potvrdit nebo vyvrátit. Musel varovat své nadřízené. Petrov měl ale pochybnosti, protože díky svým znalostem si uvědomoval, že pouhých pět raket rozhodně neznamená likvidační útoke, jakého by byly Spojené státy schopny. Navíc operátoři pozemních radarů nedokázali potvrdit vypuštění raket. "Když lidé začínají válku, nezačínají ji jen pěti raketami…," nechal se slyšet Petrov, který se domníval, že se jedná o falešný poplach. Nejdůležitější bylo, aby Sovětský svaz nezahájil pravděpodobně zbytečnou odvetu.

Nic je někdy nejvíc

Proto se zkušený Petrov rozhodl porušit protokol a neudělal vůbec nic. Celých 8 minut čekal na potvrzení, že útok je skutečný. Právě tak by totiž zjistil, že po osmi minutách by bylo již na odvetu pozdě. „Myslel jsem si, že šance je padesát na padesát, že varování je reálné, ale nechtěl jsem být tím, kdo je zodpovědný za rozpoutání třetí světové války," řekl později Petrov, který porušením protokolu zachránil svět. Jak se ukázalo, skutečně šlo jen o planý poplach, kdy údajně spolehlivý systém omylem identifikoval sluneční světlo odrážející se od mraků jako ICBM.

Místo díků nemilost

I když Petrov nebyl potrestán, jeho nadřízení se začali obávat jeho nezávislého úsudku. Nemohli jej ani za jeho čin odměnit, ale ani odsoudit. Jediné, co na něj našli, byly nedostatečné poznámky během krizové situace. Proto byl přeřazen na méně citlivé místo. Petrov to však špatně nesl, nervově se zhroutil a odešel do předčasného důchodu. Jeho život ale změnil daleko později film z roku 2014, Muž, který zachránil svět. Z Petrova se doslova přes noc stala celebrita. Získal řadu mezinárodních humanitárních ocenění a dožil ve slávě, která mu právem patřila. Zemřel v roce 2017 na zápal plic v roce 2017.

Na trailer filmu, který Petrova proslavil, se podívejte zde:

Přesně 35 let po incidentu, 26. září 2018, byl Petrov posmrtně oceněn OSN cenou Budoucnost života, kterou za něj převzala jeho dcera Jelena.

