Náš svět je plný záhad a překvapení. Tomu je důkazem i snímek, který zachytil záhadnou strukturu. Archeolog tvrdí, že je to dávné město, ukryté pod Antarktidou.

A tak je možné, že se naše planeta opět rozroste o město, o kterém jsme dosud neměli sebemenší tušení.

Tento snímek zachytil záhadnou strukturu

Začalo to zcela obyčejně, kdy se vědci na Antarktidě snažili zkoumat tento zmrzlý kontinent. Narazili však na něco, co je nenechalo klidnými. Objevili jakousi záhadnou strukturu, která byla pravděpodobně dlouho schovaná v masách ledu.

Konspirační teorie pak na sebe, jak už to bývá, nenechaly dlouho čekat. Vynořily se teorie, že se jedná o město, které stovky nebo tisíce let zpátky zamrzlo a nyní se objevilo, aby o sobě jako dávná Atlantida dalo vědět.

Nikdo netušil, co je tato záhadná struktura zač a co všechno nakonec může odhalit. Potenciální objev nové Atlantidy ale nenechal nikdo jen tak být.

Podle předběžných zkoumání není tato struktura ničím dotčena. Důvodem je zřejmě fakt, že Antarktida jako kontinent je poměrně těžko obyvatelná. Schovaná v mase ledových příkrovů a ponořena do mrazivých teplot nepatří mezi vyhledávané destinace.

Jedinými skalními fanoušky Antarktidy jsou tak tučnáci a vědci, kteří se do tajů této země chtějí více ponořit. Nyní však o to víc, aby zjistili, co je tato záhadná struktura skutečně zač. K tomuto nadšení pak přispěla i jakási pyramida, zachycená na snímcích z Google Earth, která důmyslně vyčnívá z tundry.

Pod Antarktidou se skrývá dávné město, tvrdí archeolog

I přesto, že se tato záhadná struktura objevila až teď, údajně není žádnou novinkou. O její existenci se spekuluje již hezkou řádku let. Konspirace o nalezeném "pokladu" došly dokonce tak daleko, že se začalo tvrdit, že právě tato struktura je původním domovem ztracené Atlantidy.

Další teorie pak tvrdí, že kdysi, před mnoha tisíci let, to na Antarktidě nevypadalo jako dnes. Nebyl zde led a tento kontinent byl údajně plně obydlen lidmi. Až posun zemské kůry a změny klimatu nakonec způsobily, že se Antarktida ponořila pod silnou vrstvu mrazivého ledu.

Právě ten pak způsobil zánik veškerého života a možná také pohřbil města, která však do té doby žádnou záhadou nebyla.

Vědecké práce archeologů skutečně odhalily, že je tato nalezená struktura s velkou pravděpodobností jakési dávné město. Jaké a co bylo důvodem jeho ztracení se kamsi pod led, však vědci zatím netuší.

Přesto Jonathan Gray, archeolog znalý oboru, tvrdí, že pod povrchem již probíhají archeologické vykopávky. Co přesně je však pod masou ledu, ukáže zřejmě až čas.

