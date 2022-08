Obří oblasti prázdnoty trhají vesmír na kusy, tvrdí vědci. Vzniká temná energie

Vesmír

Temná energie patří mezi největší záhady soudobé astronomie. Její základní princip je zatím stále neznámý. Tým íránských teoretických fyziků ale přišel s hypotézou, že by mohla být vedlejším produktem vývoje kosmických prázdnot.

Vesmír z velké dálky připomíná pavučinu. Po celé jeho délce se táhnou nepatrná vlákna, kosmické filamenty, které tvoří galaxie. Mezi nimi se rozkládají prázdnoty. Těm se říká voids. Jejich velikost se pohybuje od 30 do 160 milionů světelných let. Podle vědců ale mohou být i větší.

Stejně jako mezery v pavučině, prázdnoty tvoří drtivou většinu objemu kosmu. Byly objeveny už v 70. letech minulého století. Nikoho však nezajímaly. Zdálo se, že v celém kosmickém komplexu nemají žádný důležitý význam. Veškerou pozornost získávaly galaxie a kupy.

Temná energie, prázdnota a vesmír

V 90. letech ale astronomové objevili temnou energii. Tato hypotetická síla má být „rovnoměrně i nerovnoměrně rozložená v prostoru a má pohánět zrychlování rozpínání vesmíru". Astronomové netuší, co přesně rozpínání způsobuje, ví ale, že začalo asi před 5 miliardami lety.

Zajímavostí je, že účinky zrychlené expanze nejsou pociťovány uvnitř hvězdných systémů. Působí tam gravitace, která temnou energii přehluší. V prázdnotách má tato síla větší pole působnosti.

Nová studie íránských teoretických fyziků, publikovaná v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, navíc tvrdí, že prázdnoty temnou energii tvoří. Vědci předpokládají, že vesmírné „nic" nejsou jen „díry" v pavučině, ale stejně jako všechny struktury v kosmu, i ony se vyvíjejí.

Vše je v pohybu

Před miliardami lety byla veškerá hmota ve vesmíru rozprostřena docela rovnoměrně. Postupem času se ale určitá místa začala k sobě shlukovat. Čím více byly tyto oblasti hustější, tím více hmoty přitahovaly a rostly. Tak byly vytvořeny galaxie a kupy. Zároveň se však mezi těmito strukturami vytvářela prázdná místa.

Ta podle odborníků stále rostou, tlačí na stěny galaxií a rozpouštějí je. V příštích několika miliardách let prázdnoty způsobí, že se veškerá hmota stlačí do izolovaných shluků oddělených stovkami milionů světelných let pustiny. Autoři článku zjistili, že kumulativní efekty všech velkých dutin v kosmu vedou ke zrychlování jeho rozpínání. Jejich výpočty je nyní nutné potvrdit experimenty a pozorováním.

