Vědci pod pyramidami v Mexiku našli záhadné dlouhé tunely a jezera plná rtuti

Chrám opeřeného hada Quetzalcoatla

Foto: Andreas Wolochow / Shutterstock

Mohla by být řeka, o níž nikdo nevěděl, cestou ke královským hrobkám? V Teotihuacánu byla nalezena malebná krajina s jezírky s tekutou rtutí, která zřejmě znázorňovala jezera. Jak se později ukázalo, stěny tajného tunelu byly pečlivě napuštěny zlatem nebo práškovým pyritem. Díky tomu se rtuť odrážela ve vodě a vytvářela magický dojem, že je místo obklopeno hvězdami. Proč?

Posvátné mexické město Teotihuacán, ležící téměř 50 km severozápadně od Mexico City, již dlouho fascinuje archeology a badatele. Největší slávy dosáhlo město Teotihuacán mezi lety 100 př. n. l. a 750 n. l. Poté však bylo zničeno. Aztékové jej nazývali městem bohů. O lidech, kteří jej obývali, se toho moc neví.

Kdysi se jednalo o největší předkolumbovské město Ameriky a dnes jsou zde velmi atraktivní pyramidy, jež se stávají cílem cesty mnoha turistů. Pyramidy Slunce, Měsíce a Opeřeného hada Quetzalcoatla jsou jedna krásnější než druhá, pod poslední jmenovanou byl ale roku 2003 objeven tajný tunel. Dva archeologové, kteří za jeho nálezem stojí, doufali, že zde najdou komoru s pokladem plnou zlata. Místo toho našli ale něco jiného.

Na rtuťovou řeku se podívejte na tomto videu:

Zdroj: Youtube

Objev krajiny

V tunelu bylo nalezeno mnoho roztodivných předmětů, jako například krokodýlí zuby, sochy jaguárů, náhrdelníky z lidských zubů, postavy s drahokamy a další. Jenže ten nejzajímavější nález je teprve čekal – objevili zde celou novou krajinu. Miniaturní horskou krajinu s jezírky s tekutou rtutí, do níž ústil onen podzemní tunel pod pyramidou Opeřeného hada Quetzalcoatla. Mnoho vědců myslí, že onen tunel je jakýmsi znázorněním podzemní řeky tekoucí do královských hrobek. To by pak objasnilo i letitou záhadou o tom, kde se nacházejí těla mnoha mocných teotihuacánských králů, jež nebyla nikdy nalezena. Možná by řeka rtuti mohla konečně pomoci tajemství objasnit.

Tunel do neznáma

Podivný tunel byl nalezen po 1 800 letech. Byl naprosto nedotčený, takže když se náhle před archeologem Sergiem Gómezem Chávezem po silném dešti objevil, ten nevěřil svým očím. Několik dní po silném dešti dorazil archeolog do Teotihuacánu. Ke svému překvapení nalezl na úpatí Chrámu opeřeného hada tři metry široký propad, jenž mu ukázal cestu k nečekanému objevu.

Statečný archeolog se rozhodl sestoupit to tunelu i přesto, že to byla doslova cesta do neznáma. Chtěl vědět, co je uvnitř, a na laně se nechal spustit do tajemné propasti. Záhy však zjistil, že cesta je blokována obrovskými kameny, proto si myslel, že se jedná o stejný tunel, jaký byl již dříve objeven pod Pyramidou.

Jeho projekt však bylo potřeba zamaskovat, aby se archeolog vyhnul zbytečné pozornosti. Nad propadlinou proto postavil stan a k prozkoumání objevu použil zemský radar. Roku 2004 mohl výzkum začít. Po naskenování každého kousku půdy vznikla o rok později digitální mapa, která ukázala, že tunel vedl asi 100 m od citadely přímo k jádru Chrámu opeřeného hada.

Rtuťová země

V tunelu bylo objeveno velké množství tekuté rtuti, které je vysoce toxická. Jezero tekuté rtuti podle Goméze zřejmě symbolizuje podsvětní jezero nebo řeku. I proto si byl vědec jist, či spíše doufal, že by se na konci mohla nacházet první královská hrobka a spolu s ní by bylo odhaleno konečně i tajemství města. Otázkou proto je, zda si nebezpečí rtuti pro lidský organismus stavitelé tunelu a staveb uvědomovali, nebo zda dokonce toto nebezpečí nevyužili k ochraně. V místě totiž bylo objeveno tisíce artefaktů a tři samostatné podzemní komory.

Trvalo však další 4 roky, než Gómez získal od vlády povolení tunel řádně prokopat. Při pracích bylo z tunelu postupně vytěženo asi 1 000 tun zeminy a po celou dobu byl využíván 3D skener, aby byla celá akce dokumentována.

Záhada zatím není objasněna, ale pravdou je, že nikde jinde se nenašlo tolik rtuti jako pod Chrámem opeřeného hada. Rtuť navíc byla ve starověkém Mexiku velmi vzácná a cenná. Možná proto mělo rtuťové jezero rituální, nadpřirozený význam. To však budeme muset teprve zjistit.

Zdroje:

www.historicmysteries.com, www.theguardian.com, www.ancient-origins.net, www.smithsonianmag.com