Derrick řekl: Dej mi 20 minut, veliteli, a sám zlikvidoval 10 kulometných hnízd

Thomas Currie Derrick (vpravo)

V listopadu 1943 se spojenecká vojska na Nové Guineji neúspěšně snažila dobýt městečko Sattelberg, zuřivě bráněné japonskou armádou. Do města vedla jediná přístupová silnice, kterou ale zablokoval sesuv půdy, a tak nebylo možné použít tanky. Právě tehdy dostal seržant Thomas Currie Derrick od velitele nadlidský úkol.

Derrick měl se svou jednotkou obejít japonské síly rozestavěné na útesech a zaútočit na objekt 140 metrů od hranice Sattelbergu. Terén ale nebyl zrovna schůdný a jediná trasa vedla po travnatém svahu přímo pod útesy. Derrick se s vojáky pokoušel šplhat do svahu celé dvě hodiny, avšak pokaždé je odrazila smršť kulek a granátů.

Jako by hrál basketbal

Velitel nakonec vydal příkaz, aby se jednotka stáhla. Seržant Derrick se ale nehodlal jen tak vzdát. Místo aby slepě poslechl rozkaz, řekl veliteli: "Dej mi dvacet minut, a to město bude naše."

Jeho nadřízený ani nestačil kývnout, když Derrick začal šphat na útesy a metal na nepřítele jeden granát za druhým. "Počínal si jako basketbalista, co střílí na koš," vyprávěl o něm později kamarád. "Přesně se trefoval."

Derricka při jeho cestě po útesech ostřelovalo sedm kulometných hnízd. Zlikvidoval je všechny. Když mu došly granáty, pokračoval přesnou palbou z pušky. Za dvacet minut byl na vrcholu. Zde posbíral síly na další útok a vypořádal se s posledními třemi japonskými pozicemi. Cesta do Sattelbergu byla volná a Derrick za svůj odvážný kousek získal nejvyšší vojenské vyznamenání Spojeného království - Viktoriin kříž.

Kdo byl Tom Derrick?

Thomas Currie Derrick se narodil roku 1914 v australském Medindie do chudé rodiny irského přistěhovalce. Se školní docházkou skončil už ve 14 letech, aby nastoupil do pekárny a mohl přispívat do rodinného rozpočtu. Za hospodářské krize přišel o místo a několik měsíců přespával s kamarádem pod stanem. Nakonec začal pracovat jako sběrač ovoce na farmě.

Po vypuknutí světové války ho zlákala vojenská kariéra. Ačkoli měl zpočátku problémy s disciplínou, po dobytí Sattelbergu se z něj stala celebrita a všiml si ho i britský tisk. Během bojů na Borneu v květnu roku 1945 byl zasažen pěti japonskými kulkami. Přes úporné bolesti ještě několik hodin vydával rozkazy a trval na tom, aby byli jeho zranění druhové ošetřeni jako první. Když se konečně podrobil operaci, lékaři zjistili, že kulky zasáhly játra. Dne 24. května 1945 během druhé operace zemřel ve věku 31 let. Jeho smrt oplakala jak jeho manželka, tak celá Austrálie.

