Titanic znovu vypluje: Lístek do první třídy bude stát dva a půl milionu korun

Už za dva roky má vyplout věrná replika největší zaoceánské lodi, kterou stihl hrozný osud. Nová obrovská a nepotopitelná loď má pojmout 2 400 dobrodruhů a 900 členů posádky. Bude po 110 letech hrozit novému Titanicu s pořadovým číslem II nějaké riziko?

Úzkost, strach, podezření. Cokoli se může pokazit. Každý ví, co se stalo 15. dubna 1912 a jaký osud postihl RMS Titanic. Odhaduje se, že v důsledku tragédie, kdy loď narazila na ledovec zemřelo 1 500 lidí. Této smutné události se nezalekl australský miliardář Clive Palmer, který v dubnu 2012 oznámil, že se společností Blue Star Line postaví nový, "nadupaný", Titanic. I přes různé soudní procesy, finanční omezení a technologické problémy přidal v únoru tohoto roku na oficiální facebookovou stránku Official Titanic II zprávu: "O Titanicu II učiníme další oznámení o něco později v tomto roce. Sledujte další podrobnosti." Příspěvek okomentovalo 74 sledujících, získalo 18 sdílení a 333 lajků.

Loď je navržena tak, aby se vnitřním i vnějším vzhledem co nejvíce podobala původnímu Titanicu z 20. století. Dnešní bezpečnostní předpisy a ekonomické rozvahy však donutily projektanty provést několik zásadních změn v designu a technologiích. Na rozdíl od originálu pojede loď na naftu, nikoliv na uhlí, čtyři ikonické komíny však zůstanou. Cestující se mohou těšit na extra bezpečnostní palubu, která pojme dostatečné množství záchranných člunů a bude mít větší šířku kvůli lepší stabilitě. V kokpitu kapitána budou také moderní navigační technologie, které dokáží identifikovat každý ledovec.

Vzhled interiéru bude mírně upraven, především kvůli požárním předpisům. Na první pohled však pasažéři rozdíly nepoznají a budou mít pocit, že se ocitli ve filmu vedle Leonarda DiCapria a Kate Winslet. Stejně jako oni si budou moci zakoupit lístky do první, druhé nebo třetí třídy. Zatím se ale neví, kolik jeden lístek bude stát. Pokud by se přepočetla původní cena, lístek do první třídy si zakoupíte za necelých 2 a půl milionu korun. Kdyby se chtěl Leonardo DiCaprio znovu podívat do své třetí třídy, zaplatí jen něco mezi osmi až dvaceti tisíci korunami.

Nový Titanic se bude plavit z Číny do Dubaje. Odtud popluje do anglického Southamptonu a bude kopírovat přesně stejnou trasu jako originál. Pokud vše půjde podle plánu, pak obepluje celou zeměkouli. "Miliony lidí snili o tom, že se s ní budou plavit, nyní ji uvidí v přístavu a zažijí její jedinečnou majestátnost. Titanic II bude loď, kde se tyto sny stanou skutečností," uvedl miliardář Palmer v tiskové zprávě, která byla zveřejněna na webu Bluestarline.com.au

Projekt za 500 milionů počítá s obrovským celosvětovým úspěchem. Charles Haas, prezident Mezinárodní společnosti Titanic, by však „raději vzpomínal na Titanic, jaký ve skutečnosti je a ve skutečnosti byl, spíše než na nedokonalou náhražku“. Haas v e-mailu pro Caitlin Gainey, která píše pro server Blogs.scientificamerican.com, poznamenal, že poté, co viděl originální loď během ponorů k vraku na expedicích v letech 1993 a 1996 a setkal se s mnoha přeživšími, jež jsou nyní již po smrti, ví, že by si lístek na Titanic II nekoupili bez ohledu na její podobnost nebo technologii. Ze stejného důvodu neexistují „žádné snahy o vytvoření Lusitania II nebo repliky USS Arizona. Je to otázka citlivosti, respektu a ohleduplnosti,“ říká Haas. „Připomínáme si tragédie a ty, kteří kvůli nim zemřeli, neduplikujeme je."