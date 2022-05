Video: Vědci udělali scan Tutanchamonovy lebky a objevili podivnou anomálii

Tutanchamonův sarkofág

Kontroverzní faraon Tutanchamon je pravděpodobně jedním z nejdiskutovanějších vládců starověkého Egypta. Jeho ostatky jsou opakovaně podrobovány různým testům, aby odhalily více z jeho života i smrti. CT metoda odhalila zajímavé detaily o faraonově lebce. Vědecký svět se sále pokouší zjistit, zdali byl tento panovník poznamenán rodovou plemenitbou a jak moc jej to zasáhlo.

Tutanchamonova hrobka byla i přesto, že se v oblasti neustále kope a zkoumá, objevena jako jedna z velmi mála neporušených. Odolala vykradačům hrobů, nebyla poškozena ani otevřena – nebyla totiž zřejmě vůbec nalezena, až do roku 1922, kdy ji našel Howard Carter. Tento objev se stal nepochybně jedním z nejvýznamnějších mezníků staroegyptské archeologie. Faraonova rakev byla nalezena dokonale zachovalá s pozlacenou maskou zakrývající jeho obličej.

Objev, který navždy změnil historii

Po odhalení Tutanchamonovy hrobky byl celý vědecký svět překvapen tím, jak malou měl tento významný faraon hrobku v porovnání s ostatními velkolepými pohřebními komorami. Možná právě pro nevýraznost však zůstalo místo jeho posledního odpočinku skryto i před lupiči a zachovalo se.

Od doby objevení hrobky se přistoupilo k počítačové rekonstrukci Tutanchamonovy tváře, v hrobce byly objeveny mumie malých děvčátek, jeho posmrtná maska je asi nejvýznamnějším exponátem Egyptského národního muzea. Chlapecký král se těší obrovské pozornosti vědců, kteří jej rozebrali doslova do posledního vzorku DNA ve snaze objasnit zejména vztahy v jeho rodině. Nepřenesly se díky páření blízkých příbuzných jisté vady a nemoci do slavného rodu? Na tuto otázku by mohla přinést odpověď důkladná analýza faraonových ostatků.

Dlouhá lebka – následek rodinných pohlavních styků?

CT snímky postupně odhalují Tutanchamonovu tělesnou výbavu. Forenzní bioarcheoložka doktorka Carolyn Rando a její tým rekonstruovali faraonovo tělo a doslova odlupovali "plátky" kousek po kousky, když hledali každou stopu. „Můžeme procházet vrstvami těla nahoru a dolů a nahlížet dovnitř způsobem, který by nebyl možný pouze vnějším zkoumáním nebo dokonce jeho rozebráním," řekla Rando.

Na první pohled vědce zaujal netypický tvar hlavy. Zejména Tutanchamonův profil lze označit za netradiční a velmi specifický, ve srovnání s ostatními lidmi je jeho hlava velmi dlouhá. Existují určité důkazy, že tento výjimečný tvar lebky byl v jeho rodině běžným rysem. Příbuzenská plemenitba byla v egyptských královských rodinách a ve většině královských rodin po celém světě velmi běžná a byla proto důvodem mnoha vrozených poruch, které se dědí po rodové linii. Byl toto i problém Tutanchamona? A byla jeho důsledkem jeho netradičně tvarovaná lebka?

Zajímavý závěr

I když by se nabízelo tvrzení, že Tutanchamonovy možné deformace byly spojeny právě s příbuzenskou plemenitbou, v jeho případě zřejmě nebyly důsledky těchto rodových spojení tak vážné. Tutanchamon pokračoval v egyptské tradici příbuzenské plemenitby a oženil se se svou sestrou Ankhesenamun – mohli spolu mít i děti, o čemž ale nemáme žádné důkazy.

Ač příbuzenská plemenitba může mimo jiné způsobit i tzv. kraniosynostózu, neboli předčasné uzavření jednoho nebo více kloubů, které spojují kosti dětské lebky, u Tutanchamona nešlo o tento problém. I když někdy může díky stejným genům docházet k mnoha vrozeným onemocněním – mohou se změnit i zuby, Tutanchamon zůstal jako zázrakem ušetřen. Dalo se očekávat, že některé zuby mu budou chybět nebo budou mít jinou pozici než u běžných lidí. Ale to se nepotvrdilo. U Tuta nebyly nalezeny žádné změny na zubech, takže plemenitba v rámci jedné rodiny nezpůsobila žádné vážné genetické problémy.

