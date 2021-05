Jak zemřel Tycho Brahe: Nemřel na prasklý močový měchýř, bylo to mnohem horší.

Socha Tychona Brahe před zastřešenou observatoří vedle zámku Rosenborg v dánské Kodani

Foto: Asmus Koefoed/Shutterstock.com

Tycho Brahe přijel do Prahy kvůli neshodám s dánským králem v roce 1599. Zatímco svůj život zasvětil zkoumání mystérií vesmíru, jeho smrt se stala záhadou pro historiky, vědce i lékaře. Obecně rozřížená teorie je, že slavnému hvězdáři praskl močový měchýř, není pravdivá. Stále se totiž objevují nové teorie, co astronoma zabilo.

Smrt Tycha Braha nedává vědcům spát už několik let. Nejdřív se předpokládalo, že zemřel na protržení močového měchýře, když nemohl odejít na toaletu během večeře u Petra Voka z Rožmberku. To však není z fyziologického hlediska možné. Tento fakt však nemění nic na tom, že se mu stal banket osudným. Od té doby to šlo s jeho zdravotním stavem doslova z kopce.

Byl Tycho Brahe otráven?

Od roku 2010 do roku 2012 prováděl Ústav jaderné fyziky Akademie věd různé druhy experimentů, jejichž cílem bylo zjistit obsah rtuti v astronomových vlasech a vousech. Předpokládalo se totiž, že Tycha Braha mohl někdo na večeři otrávit. Česko-dánský tým však zjistil, že koncentrace rtuti je pouze pětkrát vyšší, než je střední hodnota u naší dnešní populace. Vědci také vyvrátili hypotézu o tajemném vrahu, jež měl Brahovi podat rtuť hned dvakrát. Poprvé přímo na večeři a podruhé den před jeho smrtí. Koncentrace toxické látky ve vlasech a vousech se však s blížícím se úmrtím snížila. (Zdroj: https://dvojka.rozhlas.cz/jak-zemrel-tycho-brahe-7663180)

Poslední výzkumy prováděl archeolog Sacha Kacki z Durham University v roce 2018. Ten měl k dispozici celou kostru slavného astronoma. Zjistil, že Brahe měl umělý nos a velice špatný zdravotní stav. Teprve čtyřiapadesátiletý Tycho Brahe trpěl difúzní idiopatickou hyperostózou skeletu nebo-li DISH, což mělo za následek změnšení rozsahu pohybu. Kacki s kolegy testoval hodnoty izotopů uhlíku a dusíku z fragmentu stehenní kosti a zjistil, že Brahe konzumoval mnohem více masa a ryb než průměrný člověk v té době. Tato strava bohatá na bílkoviny pravděpodobně vedla k druhému problému, kterým Brahe trpěl. Obezitě.

Vysoké společenské postavení si vybralo svou daň

Archeologové porovnali dobové zmínky o Braheových příznacích v jeho posledních dnech, které zahrnovaly retenci moči a kóma, a zjistili, že se shodují s příznaky akutní komplikace zvané hyperosmolární hyperglykemický stav. Ta ohrožuje především lidi s diabetem 2. typu.

Poslední stopou, která vede k pravé příčině Brahovy smrti, je jeho proslulý alkoholismus, o němž se dokonce zmiňují historické prameny. Vědci předpokládají, že astronom trpěl alkoholickou ketoacidózou. Ta se projevuje nevolností, zvracením a bolestí břicha.

Nejnovější poznatky tedy ukazují, že se stal Tycho Brahe obětí svého vlastního životního stylu. Nezabila ho ruka neznámého vraha ani jeho rtuťové lektvary, ale „obyčejné" civilizační nemoci. (Zdroj: https://www.forbes.com/sites/kristinakillgrove/2018/05/24/skeleton-of-famed-astronomer-tycho-brahe-finally-reveals-cause-of-death/)