K nejslavnějšímu pozorování UFO konečně armáda USA podala vysvětlení

Co viděl prezident Jimmy Carter

Byl říjen roku 1969, těsně po západu Slunce. Budoucí americký prezident Jimmy Carter čekal na schůzi Lions Clubu v malém městě Leary, když ho najednou jeden z hostů upozornil na podivný objekt, nacházející se asi 30 stupňů nad západním obzorem. Nad porostem borovic se zastavil a změnil barvu nejprve na červenou, pak modrou a zpět na bílou. Poté odletěl.

Setkání s nevysvětlitelným světlem poznamenalo Cartera natolik, že během prezidentské kampaně v roce 1976 slíbil, že pokud bude zvolen, podpoří vládu, aby zveřejnila každou informaci o UFO. „Už nikdy se nebudu smát tomu, kdo tvrdí, že viděl létající talíř," řekl jednomu z reportérů.

Poté, co nastoupil do prezidentského úřadu ale svůj slib zrušil. Zveřejnění takových informací by prý mohlo ohrozit obranu a představovat hrozbu pro národní bezpečnost. Podle expertů to bylo jasné. Jeho soupeř, republikánský kandidát Gerald Ford, měl také s UFO zkušenosti. Zájem o mimozemský život byl v té době obrovský. Carter si tak pouze získával body.

UFO a Carter

Ještě před svou kandidaturou totiž podal Jimmy Carter Národnímu vyšetřovacímu výboru pro letecké jevy o své zkušenosti zprávu. „Před malou středoškolskou jídelnou nás stálo asi dvacet. Na obloze se hned po západu Slunce objevilo zelené světlo. Bylo jasné a měnilo barvu. Pak nakonec zmizelo." Podle něj objekt neměl hmotnost a visel ve vzduchu asi 10 minut.

Vyšetřovatelé následně zjistili, že Carter v říjnu 1969 v Lions Clubu nikdy nebyl. UFO tak mohl vidět pouze při své poslední návštěvě v lednu. Jak je možné, že se guvernér spletl o devět měsíců? To se bohužel nezjistilo. O jasném světle však nelhal.

6. ledna 1969 byla obloha v Leary bez mráčku a hned po západu Slunce se objevila Venuše ve své maximální jasnosti. Ufolog Robert Sheaffer dospěl k závěru, že objekt byla právě tato planeta. Carter však toto tvrzení v roce 2007 popřel. Uvedl, že byl amatérským astronomem a Venuši by poznal.

UFO a politika

Co tedy 39. prezident skutečně viděl. Nejpravděpodobnější vysvětlení poskytl Dr. Jere Justus. Podle něj šlo o oblak barya, jež produkují rakety. „Neutrální baryový mrak zpočátku září namodralým světlem a postupem času mění barvu přesně tak, jak to Carter uvedl. Velikost a jasnost je uváděná přibližně jako u Měsíce," řekl v epizodě podcastu The Skeptics' Guide to the Universe.

Jeho spekulaci dokládá zpráva z US Space Science Program Report to COSPAR z roku 1970, která říká, že k vypuštění baryové mraku došlo z raketové střelnice Eglin AFB na Floridě 6. ledna 1969 v 19:35 EST. Výška mraku byla 152 km, což odpovídá 33 stupňům nad obzorem.

Jere Justus v roce 2020 dokončil studii o mracích uvolňujících baryum, v níž uvedl, že „to, co Carter viděl, bylo zcela v souladu s tím, co bylo toho večera vypuštěno z Eglin AFB." Následně pak své pozorování využil v prezidentské kampani, když se zmínil, že tato zkušenost změnila jeho pohled na UFO.

