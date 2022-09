Podívejte se, jaký má skutečně tvar vesmír. Vědcům vyšla bizarní podoba

Natálie Borůvková

Vesmír.

Vědcům se zřejmě podařil nevídaný objev. Zjistili, jaký je skutečný tvar vesmíru. Podoba, se kterou přišli, je navíc vcelku birazní.

Podle nového astrofyzikálního výzkumu se náš vesmír možná nerozpíná všemi směry. Místo toho se možná stáčí kolem dokola jako obrovská vesmírná kobliha.

Vědcům vyšla bizarní podoba

Tým evropských vědců v předběžném výzkumu tvrdí, že složený vesmír - jehož okraje se na několika místech spojily do uzavřené smyčky - může dávat větší smysl než nekonečná rozloha, kterou si obvykle představujeme.

A přestože tato myšlenka nebyla zatím definitivně prokázána, představuje zajímavé důsledky pro strukturu, chování a konečný osud našeho vesmíru.

Pokud se tedy hypotéza o koblihovém vesmíru ukáže jako pravdivá, bude to znamenat několik důležitých věcí.

Jednou z nich je, že vícenásobně propojený vesmír znamená, že vesmír je konečný a menší, než se očekávalo a než jsme si mysleli. Jeho velikost by tak byla jen třikrát až čtyřikrát větší, než jsou pozorovatelné hranice. A to i přesto, že je z našeho pohledu stále nepostřehnutelně masivní.

Podívejte se, jaký má skutečně tvar vesmír

"Mohli bychom říci, že nyní známe velikost vesmíru," uvedl spoluautor studie a astrofyzik z Lyonské univerzity Thomas Buchert.

Pro více informací se podívejte na toto video:

To by také znamenalo, že náš vesmír je odsouzen k tomu, aby se zhroutil sám do sebe, místo aby se nekonečně rozpínal směrem ven a zaujímal tak prostor, který si mnozí z nás ani neumí představit.

Ačkoli tato otázka není zdaleka vyřešena, existují dobré důkazy pro tuto hypotézu. Právě tu, kde vesmír připomíná tvar obyčejné koblihy.

Aby mohli určit topologii vesmíru, měřili astrofyzici poruchy v kosmickém mikrovlnném pozadí CMB. To v praxi znamená něco jako okolní šum vesmíru, který byl vydáván při jeho vzniku.

Zjistili, že zřejmě existuje limit, do kterého se tyto poruchy mohou dostat. Pokud se výzkumníci nedopustili chyby, svědčí to o tom, že se vesmír uzavírá sám do sebe, protože do nekonečně otevřeného vesmíru by se vešly poruchy CMB jakékoli velikosti.

Otázkou pak zůstává, co by se stalo, pokud takový objekt dosáhne "okraje" a zacyklí se zpět. Bohužel právě toto ve skutečnosti není možné. Bez ohledu na tvar se vesmír stále rozpíná rychleji, než je rychlost světla, takže nikdo a nic nemůže nikdy cestovat dostatečně daleko, aby to vyzkoušel.

