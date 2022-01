Může Vesuv vybouchnout? Následky by byly strašlivé, katastrofa rovná Pompejím

Slavné město Pompeje nedaleko Neapole bylo zcela zničeno erupcí sopky Vesuv. Jedna z hlavních turistických atrakcí v Itálii.

Foto: Romas_Photo / Shutterstock

Vesuv je možná nejslavnější sopkou všech dob, kdy jeho erupce v roce 79 n. l. zničila starověké město Pompeje. Jednalo se o jeden z největších výbuchů sopky v dějinách, za nějž zaplatilo životem asi 2 000 lidí. Dnes by sopka zabila více než tisícinásobek. Vědci varují, že kdyby Vesuv vybuchl dnes, ohrozilo by to životy asi tří milionů lidí, kteří žijí v jeho blízkosti a jsou dnes a denně vystaveni extrémnímu riziku. Zejména půl milionu lidí v kritické zóně.